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Zirve Yolunda Fırtınaya Yakalanan Dağcı Çadırının İçinden Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Zirve Yolunda Fırtınaya Yakalanan Dağcı Çadırının İçinden Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 08:58

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Dağcılık, insanın hem zihinsel hem de fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlayan en tehlikeli doğa sporlarından biri. Yüksek irtifalara yapılan tırmanışlar, sadece muhteşem manzaralar vadetmez. Aynı zamanda ölümcül dondurucu soğuklar, ani bastıran fırtınalar ve hipoksi gibi büyük riskleri de beraberinde getirir. Zirveye ulaşmak her ne kadar dışarıdan büyük bir başarı ve zafer gibi görünse de, o noktaya giden yolda çekilen acılar ve yalnızlık çoğu zaman kameralara yansımaz.

Yüksek irtifada ekstrem fırtına koşullarıyla mücadele eden bir tırmanıcının çadır içinden paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Zorlu hava şartlarına maruz kalan dağcının dondurucu rüzgar nedeniyle yüzünde oluşan ciddi yıpranmalar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dbkwe4zpIzm
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Dağcılık sadece fiziksel bir güç gösterisi değil, belirsizlikle yapılan bir pazarlık.

Dağcılık sadece fiziksel bir güç gösterisi değil, belirsizlikle yapılan bir pazarlık.

Dünyanın en yüksek zirvelerine yapılan tırmanışlarda karşılaşılan hava koşulları, sıradan kış şartlarından çok farklıdır. 'Ölüm bölgesi' olarak adlandırılan 8.000 metre üzerindeki veya aşırı fırtınalı irtifalarda insan vücudu süratle yıpranmaya başlar. Saatte 100 kilometreyi aşan dondurucu rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı -40 santigrat derecenin altına düşürür. Açıkta kalan veya yeterince korunmayan cilt dokusu dakikalar içinde donma tehlikesiyle karşılaşır. Yüzde oluşan şişlikler, çatlaklar ve morarmalar bu aşırı soğuk patlamasının doğrudan bir sonucudur.

Yüksek irtifada atmosfer basıncının düşmesiyle birlikte oksijen seviyesi azalır. Tırmanıcılar yaşamlarını sürdürebilmek ve mantıklı kararlar alabilmek için oksijen tüplerine ve maskelerine bağımlı hale gelirler. Oksijen yetersizliği beyin fonksiyonlarını yavaşlatır, halüsinasyonlara ve aşırı yorgunluğa yol açar. Fırtına esnasında tek sığınak incecik bir kumaştan ibaret olan dağcı çadırıdır. Dışarıda uğuldayan fırtınanın ortasında saatlerce, hatta günlerce mahsur kalmak büyük bir psikolojik direnç gerektirir. Yanınızda biri olsa bile o dondurucu soğukta hissettiğiniz şey tam anlamıyla derin bir yalnızlıktır.

Bu yüzden dağcılık pek çok kişiye anlamsız geliyor. Hatta 'Bunun nesi spor?' diyenler de oluyor. Fakat dağcılık, bazıları için gerçek bir tutku. Bu yüzden dağcılar, sürekli kendilerine yeni hedefler koyuyor ve zorlu mücadelelere düşünmeden adım atıyorlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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