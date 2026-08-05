Zirve Yolunda Fırtınaya Yakalanan Dağcı Çadırının İçinden Yaşadığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Dünyanın en yüksek zirvelerine yapılan tırmanışlarda karşılaşılan hava koşulları, sıradan kış şartlarından çok farklıdır. 'Ölüm bölgesi' olarak adlandırılan 8.000 metre üzerindeki veya aşırı fırtınalı irtifalarda insan vücudu süratle yıpranmaya başlar. Saatte 100 kilometreyi aşan dondurucu rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı -40 santigrat derecenin altına düşürür. Açıkta kalan veya yeterince korunmayan cilt dokusu dakikalar içinde donma tehlikesiyle karşılaşır. Yüzde oluşan şişlikler, çatlaklar ve morarmalar bu aşırı soğuk patlamasının doğrudan bir sonucudur.

Yüksek irtifada atmosfer basıncının düşmesiyle birlikte oksijen seviyesi azalır. Tırmanıcılar yaşamlarını sürdürebilmek ve mantıklı kararlar alabilmek için oksijen tüplerine ve maskelerine bağımlı hale gelirler. Oksijen yetersizliği beyin fonksiyonlarını yavaşlatır, halüsinasyonlara ve aşırı yorgunluğa yol açar. Fırtına esnasında tek sığınak incecik bir kumaştan ibaret olan dağcı çadırıdır. Dışarıda uğuldayan fırtınanın ortasında saatlerce, hatta günlerce mahsur kalmak büyük bir psikolojik direnç gerektirir. Yanınızda biri olsa bile o dondurucu soğukta hissettiğiniz şey tam anlamıyla derin bir yalnızlıktır.

Bu yüzden dağcılık pek çok kişiye anlamsız geliyor. Hatta 'Bunun nesi spor?' diyenler de oluyor. Fakat dağcılık, bazıları için gerçek bir tutku. Bu yüzden dağcılar, sürekli kendilerine yeni hedefler koyuyor ve zorlu mücadelelere düşünmeden adım atıyorlar.