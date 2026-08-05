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En İyi Cem Yılmaz Filmi: Repliklerini Ezbere Biliyoruz!

En İyi Cem Yılmaz Filmi: Repliklerini Ezbere Biliyoruz!

Cem Yılmaz film
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 08:55 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 09:00
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Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri olan Cem Yılmaz, güldüren yapımları ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan filmlere imza attı. Bilim kurgudan western'e, dramdan maceraya uzanan bu yapımların birçoğu hâlâ tekrar tekrar izleniyor. Biz de bu listede Cem Yılmaz'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu olarak performansıyla öne çıktığı filmleri bir araya getirdik.

Peki sizin favori Cem Yılmaz filminiz hangisi?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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G.O.R.A.

G.O.R.A.

IMDb Puanı: 8.0/10

Özet: Halı satıcısı Arif'in uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlayan hikâye, Türk sinemasının en sevilen bilim kurgu komedilerinden birine dönüşüyor. Esprileri, unutulmaz karakterleri ve yıllardır dillere pelesenk olan replikleriyle G.O.R.A., Cem Yılmaz'ın kariyerindeki en ikonik yapım olarak öne çıkıyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Rasim Öztekin, Ozan Güven, Şafak Sezer

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak (2004)

Hokkabaz

Hokkabaz

IMDb Puanı: 7.4/10

Özet: Başarısız bir sihirbaz olan İskender, çocukluk arkadaşı Maradona ve babasıyla çıktığı turnede hem komik hem de duygusal olaylar yaşar. Sadece güldürmekle kalmayan film, baba-oğul ilişkisini sıcak ve samimi bir dille ele alarak Cem Yılmaz'ın en sevilen yapımlarından biri olmayı başarıyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Tuna Orhan

Yönetmen: Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz (2006)

A.R.O.G.

A.R.O.G.

IMDb Puanı: 7.4/10

Özet: G.O.R.A.'nın devamı niteliğindeki filmde Arif, bu kez milyonlarca yıl öncesine gönderilir ve Taş Devri'nde hayatta kalmaya çalışır. Tarihe mizahi bir bakış atan yapım, yaratıcı esprileri ve eğlenceli karakterleriyle ilk filmin başarısını sürdürmeyi başarıyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Zafer Algöz, Ozan Güven

Yönetmen: Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz (2008)

Yahşi Batı

Yahşi Batı

IMDb Puanı: 7.4/10

Özet: Osmanlı Devleti'nin iki görevlisi Aziz Vefa ve Lemi, diplomatik bir görev için gittikleri Amerika'da kendilerini Vahşi Batı'nın tam ortasında bulur. Kovboy filmlerini Cem Yılmaz mizahıyla buluşturan yapım, absürt komedisi ve unutulmaz replikleriyle yıllardır ilgi görmeye devam ediyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Demet Evgar, Ozan Güven, Zafer Algöz

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak (2010)

Av Mevsimi

Av Mevsimi

IMDb Puanı: 7.4/10

Özet: Deneyimli polis Ferman, ortağı İdris ve genç ekip arkadaşı Hasan ile birlikte gizemli bir cinayeti çözmeye çalışır. Cem Yılmaz'ın dramatik oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladığı film, güçlü senaryosu ve sürükleyici atmosferiyle Türk polisiye sinemasının öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen

Yönetmen: Yavuz Turgul (2010)

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Her Şey Çok Güzel Olacak

Her Şey Çok Güzel Olacak

IMDb Puanı: 8.1/10

Özet: Hayatı pek de yolunda gitmeyen Altan'ın, kardeşi Nuri ile yaşadığı beklenmedik macera zamanla sıcacık bir aile hikâyesine dönüşür. Mizah ile dramı başarılı şekilde harmanlayan film, Cem Yılmaz'ın sinemadaki ilk büyük çıkışlarından biri olarak hâlâ büyük bir ilgiyle izleniyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci

Yönetmen: Ömer Vargı (1998)

İftarlık Gazoz

İftarlık Gazoz

IMDb Puanı: 7.3/10

Özet: 1970'li yıllarda Ege'nin küçük bir kasabasında geçen film, gazozcu çırağı Adem'in büyüme hikâyesini anlatıyor. Ramazan ayının sıcak atmosferini, dostluğu ve hayatın zorluklarını samimi bir dille işleyen yapımda Cem Yılmaz, izleyiciyi güldürmekten çok duygulandıran başarılı bir performans sergiliyor.

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Cem Yılmaz, Macit Koper, Begüm Birgören

Yönetmen: Yüksel Aksu (2016)

Pek Yakında

Pek Yakında

IMDb Puanı: 7.4/10

Özet: Korsan DVD satıcılığı yapan Zafer, ailesini yeniden kazanabilmek için yıllar önce yarım kalan bir filmi tamamlamaya karar verir. Sinema sektörüne eğlenceli göndermeler yapan yapım, sıcak hikâyesi ve renkli karakterleriyle Cem Yılmaz'ın en samimi filmleri arasında gösteriliyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Tülin Özen, Özkan Uğur

Yönetmen: Cem Yılmaz (2014)

Ali Baba ve 7 Cüceler

Ali Baba ve 7 Cüceler

IMDb Puanı: 5.9/10

Özet: Bahçe cüceleri satan Ali Şenay, çıktığı yurt dışı fuarında kendisini uluslararası bir casusluk macerasının tam ortasında bulur. Aksiyon ve komediyi buluşturan film, Cem Yılmaz'ın alışılmış mizah anlayışını farklı bir hikâyeyle izleyiciye sunuyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Çetin Altay, Irina Ivkina, Zafer Algöz

Yönetmen: Cem Yılmaz (2015)

Karakomik Filmler: 2 Arada

Karakomik Filmler: 2 Arada

IMDb Puanı: 6.9/10

Özet: Lüks bir feribotta çalışan Ayzek'in sıradan görünen hayatı, yaşadığı beklenmedik olaylarla bambaşka bir hâl alır. Cem Yılmaz'ın hem mizahı hem de karakter derinliğini ön plana çıkardığı film, Karakomik Filmler serisinin en çok konuşulan yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Cem Davran, Cemre Ebüzziya, Uraz Kaygılaroğlu

Yönetmen: Cem Yılmaz (2019)

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Do Not Disturb (Ayzek ile Bir Gece)

Do Not Disturb (Ayzek ile Bir Gece)

IMDb Puanı: 6.3/10

Özet: Pandemi sonrası yeni bir hayata tutunmaya çalışan Ayzek, gece vardiyasında çalışmaya başladığı otelde birbirinden ilginç misafirlerle karşılaşır. Mizahın yanı sıra yalnızlık, umut ve hayata yeniden başlama duygusunu da işleyen film, Cem Yılmaz'ın son dönem yapımları arasında farklı bir yerde duruyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Ahsen Eroğlu, Özge Özberk

Yönetmen: Cem Yılmaz (2023)

Vizontele

Vizontele

IMDb Puanı: 8.0/10

Özet: Televizyonun ilk kez küçük bir Anadolu kasabasına gelişiyle birlikte yaşanan eğlenceli ve duygusal olayları konu alan Vizontele, Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer alıyor. Cem Yılmaz'ın canlandırdığı 'Deli Emin' karakteri, filmin en sevilen performanslarından biri olarak hafızalara kazındı.

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak (2001)

Arif V 216

Arif V 216

IMDb Puanı: 6.9/10

Özet: G.O.R.A. evreninin sevilen karakteri robot 216, insan olmayı dileyince kendini 1970'lerin İstanbul'unda bulur. Nostalji, bilim kurgu ve komediyi bir araya getiren film; Yeşilçam'a yaptığı göndermeler, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle serinin en dikkat çeken yapımlarından biri olmayı başarıyor.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur

Yönetmen: Kıvanç Baruönü (2018)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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