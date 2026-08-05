En İyi Cem Yılmaz Filmi: Repliklerini Ezbere Biliyoruz!

Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri olan Cem Yılmaz, güldüren yapımları ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan filmlere imza attı. Bilim kurgudan western'e, dramdan maceraya uzanan bu yapımların birçoğu hâlâ tekrar tekrar izleniyor. Biz de bu listede Cem Yılmaz'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu olarak performansıyla öne çıktığı filmleri bir araya getirdik.

Peki sizin favori Cem Yılmaz filminiz hangisi?