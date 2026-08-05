En İyi Cem Yılmaz Filmi: Repliklerini Ezbere Biliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri olan Cem Yılmaz, güldüren yapımları ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan filmlere imza attı. Bilim kurgudan western'e, dramdan maceraya uzanan bu yapımların birçoğu hâlâ tekrar tekrar izleniyor. Biz de bu listede Cem Yılmaz'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu olarak performansıyla öne çıktığı filmleri bir araya getirdik.
Peki sizin favori Cem Yılmaz filminiz hangisi?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
G.O.R.A.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hokkabaz
A.R.O.G.
Yahşi Batı
Av Mevsimi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her Şey Çok Güzel Olacak
İftarlık Gazoz
Pek Yakında
Ali Baba ve 7 Cüceler
Karakomik Filmler: 2 Arada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Do Not Disturb (Ayzek ile Bir Gece)
Vizontele
Arif V 216
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın