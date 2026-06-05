Tasarımcılar Uyardı: Yıllarca Moda Diye Yapıldı, Bu Fayanslar Banyoyu Daha Çabuk Eskitiyor
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Evini daha şık ve çekici hale getirmek isteyenlerin son yıllardaki gözdesi olan mozaik banyo tasarımları, yerini büyük bir pişmanlığa bırakıyor. Geçmişi 150 yıla dayanan puantiyeli zeminler, küçük noktalı fayanslar ve minik mozaikler ilk gün göz kamaştırıcı bir estetik sunsa da, kullanım süresi uzadıkça banyo temizliğini tam bir kabusa dönüştürüyor.
Ünlü ev ve dekorasyon platformu The Spruce tarafından yayımlanan analizlere göre, iç mimarlar ve tasarımcılar artık modern banyolarda bu retro detayları ciddi şekilde sorgulamaya başladı.
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Retro görünümlü küçük karoların banyolarda yarattığı en büyük problem, parçalar arasındaki boşlukları dolduran derz miktarını katlaması.
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Tadilat sonrasında pratiklik, hijyen ve uzun ömürlü bir düzen arayan ev sahipleri, artık tasarımcıların yönlendirmesiyle büyük formatlı porselen karolara (örneğin 12 x 24 inç ve üzeri) geçiş yapıyor.
Birçok kişi, banyoda kayıp düşmemek adına küçük fayansların yarattığı derz çizgilerinin tutunma sağladığına inanıyor.
Tasarımcılar retro tarzın tamamen yok olmadığını, ancak kullanım alanının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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