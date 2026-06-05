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Tasarımcılar Uyardı: Yıllarca Moda Diye Yapıldı, Bu Fayanslar Banyoyu Daha Çabuk Eskitiyor

Tasarımcılar Uyardı: Yıllarca Moda Diye Yapıldı, Bu Fayanslar Banyoyu Daha Çabuk Eskitiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 12:14
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Evini daha şık ve çekici hale getirmek isteyenlerin son yıllardaki gözdesi olan mozaik banyo tasarımları, yerini büyük bir pişmanlığa bırakıyor. Geçmişi 150 yıla dayanan puantiyeli zeminler, küçük noktalı fayanslar ve minik mozaikler ilk gün göz kamaştırıcı bir estetik sunsa da, kullanım süresi uzadıkça banyo temizliğini tam bir kabusa dönüştürüyor.

Ünlü ev ve dekorasyon platformu The Spruce tarafından yayımlanan analizlere göre, iç mimarlar ve tasarımcılar artık modern banyolarda bu retro detayları ciddi şekilde sorgulamaya başladı.

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Retro görünümlü küçük karoların banyolarda yarattığı en büyük problem, parçalar arasındaki boşlukları dolduran derz miktarını katlaması.

Retro görünümlü küçük karoların banyolarda yarattığı en büyük problem, parçalar arasındaki boşlukları dolduran derz miktarını katlaması.

Malzeme ne kadar küçülürse, zemindeki derz çizgisi sayısı da o kadar artıyor.

Banyo gibi her gün yoğun su, buhar, sabun kalıntısı ve toza maruz kalan ıslak alanlarda bu durum sinsi bir probleme dönüşüyor. Fazla derz dolgusu adeta bir sünger gibi kiri ve nemi hapsediyor, zamanla kararıyor ve lekeleniyor.

The Design House Direktörü Jennifer Homeyer, konunun ulaştığı boyutu şu sözlerle özetliyor: 'Puantiyeli ve minik mozaikli bir zemin, ne kadar temizlenirse temizlensin, bakımı zorlaşan derz dolguları yüzünden kısa sürede dağınık, kirli ve erken yıpranmış görünebilir. Zemin sağlam kalsa bile kararan derzler banyoyu olduğundan çok daha eski gösterir.'

Tadilat sonrasında pratiklik, hijyen ve uzun ömürlü bir düzen arayan ev sahipleri, artık tasarımcıların yönlendirmesiyle büyük formatlı porselen karolara (örneğin 12 x 24 inç ve üzeri) geçiş yapıyor.

Tadilat sonrasında pratiklik, hijyen ve uzun ömürlü bir düzen arayan ev sahipleri, artık tasarımcıların yönlendirmesiyle büyük formatlı porselen karolara (örneğin 12 x 24 inç ve üzeri) geçiş yapıyor.

Geniş yüzeyli bu kaplamalar banyolarda şu avantajları sağlıyor:

  • Minimum Derz: Birleşim yeri sayısı azaldığı için kirin ve bakterilerin birikebileceği nokta sayısı minimuma iniyor.

  • Genişlik Hissi: Daha az bölünen zeminler, banyoya daha temiz, kesintisiz ve ferah bir hava katıyor.

  • Kolay Temizlik: Saatlerce derz kazıma zahmeti ortadan kalkıyor, rutin temizlik süresi yarı yarıya düşüyor.

Birçok kişi, banyoda kayıp düşmemek adına küçük fayansların yarattığı derz çizgilerinin tutunma sağladığına inanıyor.

Birçok kişi, banyoda kayıp düşmemek adına küçük fayansların yarattığı derz çizgilerinin tutunma sağladığına inanıyor.

Ancak uzmanlar güvenliği sağlamak için banyoyu derz çizgileriyle doldurmaya gerek olmadığını belirtiyor.

Mimari tasarımcı Country Floors, ıslak alanlar için hafif dokulu, daha doğrusal, düz ve mat yüzeyleri tavsiye ediyor. Doğru seçilmiş mat bir kaplama, kaymazlık özelliğini temiz bir görünümle birleştirerek banyoyu hem güvenli hem de zahmetsiz hale getirebiliyor.

Zemin Tipi: Retro / Küçük Karo

Avantajı: Yüksek estetik, nostaljik ve zarif görünüm.

Dezavantajı: Aşırı derz kullanımı, hızlı kirlenme, kararma ve yorucu bakım.

Zemin Tipi: Modern / Büyük Format

Avantajı: Kolay temizlik, hijyenik, ferah ve kesintisiz duruş.

Dezavantajı: Tamamen pürüzsüz seçilirse ıslakken kayma riski (mat tercih edilmeli).

Tasarımcılar retro tarzın tamamen yok olmadığını, ancak kullanım alanının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tasarımcılar retro tarzın tamamen yok olmadığını, ancak kullanım alanının değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Puantiyeli veya minik nostaljik fayanslar, banyonun tüm zeminine yayılmak yerine bir duvarda, duş içi nişlerde veya nadiren kullanılan misafir tuvaletlerinde dekoratif bir vurgu noktası olarak kullanılabilir. Böylece günlük hayatı zorlaştırmadan o çok sevilen nostaljik hava korunmuş olur.

Günlük kullanımda aylarca su ve buhara maruz kalacak bir zemin seçerken, sadece bitmiş projenin ilk günkü fotoğrafına aldanmamak; temizlik rutinini ve harcanacak çabayı da hesaba katmak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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