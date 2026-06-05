Tasarımcılar Uyardı: Yıllarca Moda Diye Yapıldı, Bu Fayanslar Banyoyu Daha Çabuk Eskitiyor

Evini daha şık ve çekici hale getirmek isteyenlerin son yıllardaki gözdesi olan mozaik banyo tasarımları, yerini büyük bir pişmanlığa bırakıyor. Geçmişi 150 yıla dayanan puantiyeli zeminler, küçük noktalı fayanslar ve minik mozaikler ilk gün göz kamaştırıcı bir estetik sunsa da, kullanım süresi uzadıkça banyo temizliğini tam bir kabusa dönüştürüyor.

Ünlü ev ve dekorasyon platformu The Spruce tarafından yayımlanan analizlere göre, iç mimarlar ve tasarımcılar artık modern banyolarda bu retro detayları ciddi şekilde sorgulamaya başladı.

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