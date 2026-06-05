8 Şeritli Köprü İçin İlk Kazma Vuruldu: İç Bölgeleri Havalimanına Bağlayacak
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Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam, ülkenin lojistik altyapısını tamamen baştan yazacak stratejik bir mühendislik hamlesine imza attı. Dağlık iç kesimleri, ülkenin yeni mega havalimanı ve derin su limanına bağlayacak olan Ma Da Köprüsü’nün inşaatına resmen başlandı.
Boyutları açısından dünyanın en büyüğü olmasa da, üstlendiği rol bakımından devasa bir yapbozun en kritik parçası olarak nitelendirilen bu köprü, tüm bölgenin ekonomik kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.
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Geleneksel projelerden farklı olarak Ma Da Köprüsü, sadece bugünün değil önümüzdeki on yılların yük ve araç trafiğini göğüsleyecek şekilde sekiz şeritli olarak tasarlandı.
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Uzmanların "çok modlu bağlantı" olarak adlandırdığı bu sistem, farklı ulaşım araçlarını aynı eksende buluşturuyor.
Vietnam, son yıllarda elverişli iş ortamı ve iş gücü avantajıyla Çin'den ayrılan teknoloji, elektronik ve giyim devlerinin yeni gözdesi haline geldi.
Bu nedenle, bölgeyi küresel bir sanayi ve ticaret merkezine dönüştürecek olan Ma Da Köprüsü gibi stratejik yapılara birinci derecede öncelik veriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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