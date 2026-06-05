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8 Şeritli Köprü İçin İlk Kazma Vuruldu: İç Bölgeleri Havalimanına Bağlayacak

8 Şeritli Köprü İçin İlk Kazma Vuruldu: İç Bölgeleri Havalimanına Bağlayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 11:04
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Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam, ülkenin lojistik altyapısını tamamen baştan yazacak stratejik bir mühendislik hamlesine imza attı. Dağlık iç kesimleri, ülkenin yeni mega havalimanı ve derin su limanına bağlayacak olan Ma Da Köprüsü’nün inşaatına resmen başlandı.

Boyutları açısından dünyanın en büyüğü olmasa da, üstlendiği rol bakımından devasa bir yapbozun en kritik parçası olarak nitelendirilen bu köprü, tüm bölgenin ekonomik kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.

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Geleneksel projelerden farklı olarak Ma Da Köprüsü, sadece bugünün değil önümüzdeki on yılların yük ve araç trafiğini göğüsleyecek şekilde sekiz şeritli olarak tasarlandı.

Geleneksel projelerden farklı olarak Ma Da Köprüsü, sadece bugünün değil önümüzdeki on yılların yük ve araç trafiğini göğüsleyecek şekilde sekiz şeritli olarak tasarlandı.

Engebeli arazi şartları, zorlu nehir geçişleri ve ağır vasıta trafiğine dayanması gereken köprü için üst düzey bir mühendislik planlaması uygulandı.

Sadece 583 metre uzunluğunda olan bu yapı; altyapı projelerinde büyüklüğün değil, stratejik konumun çok daha önemli olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor.

Uzmanların "çok modlu bağlantı" olarak adlandırdığı bu sistem, farklı ulaşım araçlarını aynı eksende buluşturuyor.

Uzmanların "çok modlu bağlantı" olarak adlandırdığı bu sistem, farklı ulaşım araçlarını aynı eksende buluşturuyor.

Ma Da Köprüsü tam olarak bu sistemin kalbi konumunda:

  • Üretim Üssü (Orta Yaylalar): Tarımsal üretim açısından son derece zengin ancak coğrafi olarak izole kalmış dağlık bölge.

  • Hava Kapısı (Long Thanh): Bölgenin en önemli havacılık merkezi olması planlanan Vietnam’ın yeni mega havalimanı.

  • Deniz Kapısı: Vietnam ticaretinin can damarı olan dev derin su limanı.

Köprü sayesinde iç kesimlerden karayoluyla çıkan bir ürün; hiçbir lojistik darboğaza takılmadan, çok daha düşük maliyetle ve hızla uçağa veya gemiye ulaştırılabilecek. Bu da yerel üretimin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü katlayacak.

Vietnam, son yıllarda elverişli iş ortamı ve iş gücü avantajıyla Çin'den ayrılan teknoloji, elektronik ve giyim devlerinin yeni gözdesi haline geldi.

Vietnam, son yıllarda elverişli iş ortamı ve iş gücü avantajıyla Çin'den ayrılan teknoloji, elektronik ve giyim devlerinin yeni gözdesi haline geldi.

Yaşanan bu endüstriyel patlama, ihraç edilmesi gereken muazzam miktarda mal üretimi anlamına geliyor.

Vietnam hükümeti, fabrikaların üretim hızına ayak uydurabilecek lojistik ağlar kuramazsa büyümenin duracağını biliyor.

Bu nedenle, bölgeyi küresel bir sanayi ve ticaret merkezine dönüştürecek olan Ma Da Köprüsü gibi stratejik yapılara birinci derecede öncelik veriliyor.

Bu nedenle, bölgeyi küresel bir sanayi ve ticaret merkezine dönüştürecek olan Ma Da Köprüsü gibi stratejik yapılara birinci derecede öncelik veriliyor.

Halkın cebine doğrudan yansıyacak, maliyetleri düşürecek ve dağlık bölgelerin kapılarını dünyaya açacak olan bu sessiz devrim, tamamlandığında Vietnam'ın küresel pazardaki yerini çok daha sağlamlaştıracak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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