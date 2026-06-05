8 Şeritli Köprü İçin İlk Kazma Vuruldu: İç Bölgeleri Havalimanına Bağlayacak

Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam, ülkenin lojistik altyapısını tamamen baştan yazacak stratejik bir mühendislik hamlesine imza attı. Dağlık iç kesimleri, ülkenin yeni mega havalimanı ve derin su limanına bağlayacak olan Ma Da Köprüsü’nün inşaatına resmen başlandı.

Boyutları açısından dünyanın en büyüğü olmasa da, üstlendiği rol bakımından devasa bir yapbozun en kritik parçası olarak nitelendirilen bu köprü, tüm bölgenin ekonomik kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.

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