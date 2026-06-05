Spor Sadece Kazanmak Değildir: Disiplin, Dayanıklılık ve Takım Ruhu İçin En İyi Takım Sporları

Futbolda gol sevinci de var son anda yetişen kaleci de pas beklerken sabırsızlanan takım arkadaşı da… Ama bütün bu hareketliliğin içinde çocuklar sahada tek başına parlamaktan çok birlikte oynamanın değerini öğrenir. Çünkü sahada herkesin bir görevi vardır biri savunur biri pas verir biri koşar biri gol atar. Çocuk sadece kendi performansına değil arkadaşlarının hareketlerine de dikkat etmeyi öğrenir. Bu da hem odaklanmayı hem de birlikte karar verebilme becerisini geliştirir.