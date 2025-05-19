Yolculuk Değil Kurtuluşun İlk Adımıydı: 19 Mayıs 1919 Tarihini Tekrardan Hatırlayalım!
19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı yalnızca bir yolculuk değil işgale karşı örgütlü direnişin de başlangıcıydı. 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutladığımız bu gün aslında bir halkın bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu dönüm noktası. İsterseniz, 19 Mayıs 1919'u ve o süreçte neler yaşandığını hep birlikte hatırlayalım...
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O dönem, Osmanlı yıkılmanın eşiğinde...
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İstanbul Hükümeti'nin de eli kolu bağlıydı. Osmanlı yönetimi işgallere karşı ses çıkaramıyor, hatta bazı yerlerde işgalcilerle iş birliği yapıyordu.
Damat Ferit, Karadeniz Bölgesi’ndeki olayları bastırması için Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişi olarak atadı.
Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da 18 kişiyle birlikte İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na bindi.
Bandırma Vapuru 19 Mayıs sabahı Samsun’a yanaştı.
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Samsun’daki faaliyetleri dikkat çekmesin diye kısa süre sonra Havza’ya geçti.
Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte hareket etti.
İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal’i görevden almak istese de o zaten süreci çoktan öngörmüştü.
Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geçti.
Mustafa Kemal, milli mücadelenin başladığı bu tarihi “doğum günüm” olarak kabul etti ve geleceği emanet ettiği gençliğe armağan etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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