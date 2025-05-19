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Yolculuk Değil Kurtuluşun İlk Adımıydı: 19 Mayıs 1919 Tarihini Tekrardan Hatırlayalım!

Yolculuk Değil Kurtuluşun İlk Adımıydı: 19 Mayıs 1919 Tarihini Tekrardan Hatırlayalım!

19 Mayıs
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 12:20

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı yalnızca bir yolculuk değil işgale karşı örgütlü direnişin de başlangıcıydı. 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutladığımız bu gün aslında bir halkın bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu dönüm noktası. İsterseniz, 19 Mayıs 1919'u ve o süreçte neler yaşandığını hep birlikte hatırlayalım...

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O dönem, Osmanlı yıkılmanın eşiğinde...

O dönem, Osmanlı yıkılmanın eşiğinde...

1918’de I. Dünya Savaşı bittiğinde, Osmanlı İmparatorluğu teslim bayrağını çekmişti. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı toprakları fiilen işgal edilmeye başlandı. Limanlara savaş gemileri demirlemiş, Ege’de Yunan askeri kol gezmeye başlamıştı.

Devletin merkezi olan İstanbul bile İngiliz işgali altındaydı. Halkta umut kalmamış, “Osmanlı bitti” düşüncesi vardı.

İstanbul Hükümeti'nin de eli kolu bağlıydı. Osmanlı yönetimi işgallere karşı ses çıkaramıyor, hatta bazı yerlerde işgalcilerle iş birliği yapıyordu.

İstanbul Hükümeti'nin de eli kolu bağlıydı. Osmanlı yönetimi işgallere karşı ses çıkaramıyor, hatta bazı yerlerde işgalcilerle iş birliği yapıyordu.

Damat Ferit Paşa gibi yöneticiler Anadolu’daki direniş hareketlerini bastırmak için İngilizlerle birlikte hareket ediyordu. Anadolu’da bazı bölgelerde halk, Rum ve Ermeni çetelerine karşı kendini savunmaya başlamıştı. Ama bu savunmalar örgütsüzdü, liderlikten yoksundu.

Damat Ferit, Karadeniz Bölgesi’ndeki olayları bastırması için Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişi olarak atadı.

Damat Ferit, Karadeniz Bölgesi’ndeki olayları bastırması için Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişi olarak atadı.

Amaç, Türk direnişini zayıflatmaktı. Ama kimse Mustafa Kemal’in kafasında bambaşka bir plan olduğunu bilmiyordu. Atatürk, bu görevi milli mücadeleyi başlatmak için bir fırsat olarak gördü.

Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da 18 kişiyle birlikte İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na bindi.

Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da 18 kişiyle birlikte İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na bindi.

Gemide sivil giyimli subaylar, doktorlar ve çeşitli rütbelerde askerler vardı. Vapur, Karadeniz’e açıldığında rotası ilk rotası Samsun'du. Ancak İngilizlerin gözü üzerlerindeydi ve bu yolculuk o dönem için ciddi bir riskti.

Bandırma Vapuru 19 Mayıs sabahı Samsun’a yanaştı.

Bandırma Vapuru 19 Mayıs sabahı Samsun’a yanaştı.

Bu, sadece bir varış değil işgale karşı ilk somut adımın atıldığı gündü. Atatürk, burada sivil bir lider gibi davranarak müfettişlik yetkisini milli mücadele için kullanmaya başladı. Bu andan itibaren artık geri dönüş yoktu.

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Samsun’daki faaliyetleri dikkat çekmesin diye kısa süre sonra Havza’ya geçti.

Samsun’daki faaliyetleri dikkat çekmesin diye kısa süre sonra Havza’ya geçti.

Burada ilk direniş çağrılarını yaptı. Ardından Amasya’ya geçerek 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Bu belge, “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyerek direnişin meşru temelini oluşturdu.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte hareket etti.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerle birlikte hareket etti.

Burada “manda ve himaye kabul edilemez” kararı alındı. Artık tam bağımsızlık hedeflendi. Temsil Heyeti kuruldu ve fiilen Anadolu'da yönetim İstanbul'dan bağımsız hale geldi.

İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal’i görevden almak istese de o zaten süreci çoktan öngörmüştü.

İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal’i görevden almak istese de o zaten süreci çoktan öngörmüştü.

Hem görevinden hem askerlikten istifa ederek mücadeleyi tamamen halkın içinden yürütmeye başladı. Böylece resmi bir memur değil, halkın lideri olarak direnişe öncülük etti.

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geçti.

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geçti.

Burada halk tarafından coşkuyla karşılandı. Bu kent mücadele merkezi olacaktı. Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak bağımsız bir yönetimin temelleri atıldı.

Mustafa Kemal, milli mücadelenin başladığı bu tarihi “doğum günüm” olarak kabul etti ve geleceği emanet ettiği gençliğe armağan etti.

Mustafa Kemal, milli mücadelenin başladığı bu tarihi “doğum günüm” olarak kabul etti ve geleceği emanet ettiği gençliğe armağan etti.

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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