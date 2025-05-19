Yolculuk Değil Kurtuluşun İlk Adımıydı: 19 Mayıs 1919 Tarihini Tekrardan Hatırlayalım!

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı yalnızca bir yolculuk değil işgale karşı örgütlü direnişin de başlangıcıydı. 'Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutladığımız bu gün aslında bir halkın bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu dönüm noktası. İsterseniz, 19 Mayıs 1919'u ve o süreçte neler yaşandığını hep birlikte hatırlayalım...