19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Film Önerileri

'Zaferin Rengi', Türk futbol tarihinin dönüm noktalarından biri olan Fenerbahçe’nin, Kurtuluş Savaşı döneminde işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçları ve bu maçların simgesel direnişini konu alan bir film. Sadece sporu değil, işgal altındaki İstanbul’da halkın moralini yüksek tutmak için futbolun nasıl bir güç haline geldiğini anlatıyor. Atatürk’ün de dolaylı olarak yer aldığı hikâyede, futbolun sadece bir oyun değil, bir direniş ve umut aracı olduğu vurgulanıyor. Hem tarihî bir drama, hem de futbolun arka planında geçen güçlü bir milli mücadele anlatısı.