19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Film Önerileri
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Biz bugün 19 Mayıs'ı, hem Atatürk'ü anma hem de gençliğimize ithaf edilen bir bayram olarak kutluyoruz. Çünkü biliyoruz, o en çok gençlere güveniyordu. Tarihin tozlu raflarındaki olayları en ince ayrıntısına kadar anlatan, sizi tarihte ufak bir yolculuğa çıkaran filmleri derledik!
İsterseniz, o filmlere beraber bakalım. Şimdiden iyi seyirler diler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlarım!
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1. Son Mektup (2015)
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2. Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)
3. Atatürk: Türklerin Babası (1970)
4. İnanılmaz Türk (1958)
5. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)
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6. Atatürk (1998)
7. Ateşten Gömlek (1923)
8. Mustafa (2008)
9. Türkiye'nin Kalbi Ankara (1934)
10. Çanakkale 1915 (2012)
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11. Veda (2010)
12. Dersimiz: Atatürk (2010)
13. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)
14. Cumhuriyet (1998)
15. Zaferin Rengi (2023)
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16. Bandırma Füze Kulübü (2022)
17. Son Osmanlı: Yandım Ali (2007)
18. Osmanlı Cumhuriyeti (2008)
19. Gelibolu (2005)
20. Sarı Zeybek (1993)
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21. Taş Mektep (2013)
22. Son Umut - The Water Diviner (2014)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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