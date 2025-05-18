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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Film Önerileri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzleyebileceğiniz Film Önerileri

Sinema dizi Atatürk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 23:36

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Biz bugün 19 Mayıs'ı, hem Atatürk'ü anma hem de gençliğimize ithaf edilen bir bayram olarak kutluyoruz. Çünkü biliyoruz, o en çok gençlere güveniyordu. Tarihin tozlu raflarındaki olayları en ince ayrıntısına kadar anlatan, sizi tarihte ufak bir yolculuğa çıkaran filmleri derledik!

İsterseniz, o filmlere beraber bakalım. Şimdiden iyi seyirler diler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlarım!

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1. Son Mektup (2015)

1. Son Mektup (2015)

Pilot Yüzbaşı Salih Ekrem, genç bir hava subayı ve ilk Osmanlı pilotlarından biridir. Eşini, küçük kızı Gülmelek'in doğumu sırasında kaybetmiştir. Şubat 1915'te İngiliz donanmasının ilk taarruzları ile Salih Ekrem, Gülmelek'i babaannesine emanet eder ve 'ilk uçaklardan biriyle' uçarak Gelibolu'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır.

Yönetmen: Özhan Eren

Oyuncular: Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Hüseyin Avni Danyal

2. Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

2. Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

Cumhuriyet’in ilanından sonraki ilk yılları anlatan bir müzikal. Atatürk’ün öncülüğünde yapılan devrimler, toplumdaki değişim ve modernleşme süreci sahneye taşınıyor. Eğitim, kadın hakları, sanat gibi alanlardaki yenilikler üzerinden hem umut dolu hem de duygusal bir hikâye anlatılıyor. 2024 versiyonu, bu klasik oyunun yenilenmiş, daha çağdaş bir yorumu.

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

3. Atatürk: Türklerin Babası (1970)

3. Atatürk: Türklerin Babası (1970)

1970 yılında BBC tarafından hazırlanan 'Atatürk: Türklerin Babası' belgeseli Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk yıllarındaki gelişmeleri konu alıyor.

4. İnanılmaz Türk (1958)

4. İnanılmaz Türk (1958)

1958 yılında ABD'de çekilen ve The Incredible Türk ismiyle yayınlanan belgesel, 1930'ların Türkiye'sinden görüntülere yer veriyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin sanayileşmesi için yaptığı hamleleri konu alıyor.

Anlatıcı: Walter Cronkite

5. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)

5. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)

Tarih Nisan 1915, yer Çanakkale. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndadır. İki kardeş cephede savaşmak için dağ köylerinden ayrılırlar. Biri işgale karşı Osmanlılar için savaşan deneyimli bir keskin nişancıdır, kardeşi ise siperlerde mücadele etmektedir. Bu arada işgal güçlerinin Gelibolu kıyılarına çıkarmaları başlamaktadır.

Yönetmenler: Kemal Uzun, Serdar Akar, Ahmet Karaman

Oyuncular: Gürkan Uygun, Berrak Tüzünataç, Umut Kurt

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6. Atatürk (1998)

6. Atatürk (1998)

Belgesel, İslam dünyasının Avrupa emperyal güçlerinin egemenliği altına girdiği bir dönemde ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlığını korumakla kalmayıp güvence altına almayı da başarmasını anlatıyor.

Yönetmen: Tolga Örnek

7. Ateşten Gömlek (1923)

7. Ateşten Gömlek (1923)

1919'da Yunan Ordusu'nun İzmir'i işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe, Anadolu'nun işgaline karşı düzenlenen mitinglere katılmak için İstanbul'a gider. Daha sonra hemşire olmak için Anadolu'ya geçer ve orada İhsan ile tanışır. O sırada Türk Kurtuluş Savaşı başlar ve bu savaşa birlikte katılırlar.

Yönetmen: Muhsin Ertuğrul

Oyuncular: Refik Kemal Arduman, Emin Beliğ Belli, Behzat Butak

8. Mustafa (2008)

8. Mustafa (2008)

Film, yoksul, yalnız bir çocukken büyüyerek bir ülkenin en sevilen insanı olmakla kalmayıp bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülke kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini konu alıyor. Bu film, bir askerin, seçkin bir devlet adamının ve büyük bir reformcunun hikayesidir.

Yönetmen: Hacı Mehmet Duranoğlu, Can Dündar

Oyuncular: Mustafa Kemal Atatürk (arşiv görüntüleri), Cemalettin Canlı, Ulaş Canlı

9. Türkiye'nin Kalbi Ankara (1934)

9. Türkiye'nin Kalbi Ankara (1934)

1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk'ün isteği üzerine Sovyetler Birliği'ne ısmarlanan film, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkilerini de konu alıyor.

Yönetmen: Sergey Yutkeviç

10. Çanakkale 1915 (2012)

10. Çanakkale 1915 (2012)

1915 yılında Türkiye'nin Gelibolu Yarımadası'nda 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nı anlatan filmin öyküsü, Türkiye'nin Balkan Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra yeniden dirilişini Bigalı Mehmet Ali Çavuş, Seyit Onbaşı ve diğerlerini konu alarak anlatıyor.

Yönetmen: Yeşim Sezgin

Oyuncular: Baran Akbulut, Özgür Akdemir, Rıza Akın

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11. Veda (2010)

11. Veda (2010)

Atatürk'ün öldüğü gün olan 10 Kasım'da herkes yastadır ama biri daha fazla. O da çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'tur. Film, ailesini ve hayatını hiçe sayarak Atatürk'ün öldüğü an kendini vuran Bozok'un, Atatürk ile hatıralarından önemli kesitleri konu alıyor.

Yönetmen: Zülfü Livaneli

Oyuncular: Sinan Tuzcu, Serhat Mustafa Kılıç, Dolunay Soysert

12. Dersimiz: Atatürk (2010)

12. Dersimiz: Atatürk (2010)

Film, tarihçi bir dedenin birkaç çocuğa Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarısı ve günümüz Türkiye'sini şekillendirme yolunda yaptıkları hakkında bilgi vermesini konu alıyor.

Yönetmen: Hamdi Alkan

Oyuncular: Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya

13. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)

'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman', Türk havacılığının öncüsü Vecihi Hürkuş’un hayatını anlatan bir film. Savaş pilotu olarak gösterdiği kahramanlıkların yanı sıra, kendi uçağını yapmaya çalışması ve sivil havacılığı geliştirmek için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Bürokrasiyle, imkânsızlıklarla ve engellerle boğuşan bir adamın, gökyüzüne sevdasını bırakmama hikâyesi diyebiliriz. Hem ilham verici hem de duygusal bir anlatımı var.

14. Cumhuriyet (1998)

14. Cumhuriyet (1998)

Bu epik tarihi film, 1922'den 1930'lu yılların ortalarına kadar geçen olayları ve savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaya çalışan Kuvâ-yi Milliyecilerin mücadelelerini konu alıyor.

Yönetmen: Ziya Öztan

Oyuncular: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular

15. Zaferin Rengi (2023)

15. Zaferin Rengi (2023)

'Zaferin Rengi', Türk futbol tarihinin dönüm noktalarından biri olan Fenerbahçe’nin, Kurtuluş Savaşı döneminde işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçları ve bu maçların simgesel direnişini konu alan bir film. Sadece sporu değil, işgal altındaki İstanbul’da halkın moralini yüksek tutmak için futbolun nasıl bir güç haline geldiğini anlatıyor. Atatürk’ün de dolaylı olarak yer aldığı hikâyede, futbolun sadece bir oyun değil, bir direniş ve umut aracı olduğu vurgulanıyor. Hem tarihî bir drama, hem de futbolun arka planında geçen güçlü bir milli mücadele anlatısı.

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16. Bandırma Füze Kulübü (2022)

16. Bandırma Füze Kulübü (2022)

'Bandırma Füze Kulübü', 1950’lerde Bandırma’da bir grup liselinin imkânsızlıklara rağmen kendi roketlerini yapma hayalini konu alan ilham verici bir film. Gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Bu gençler, dönemin şartlarına, maddi zorluklara ve dalga geçen insanlara rağmen pes etmiyor ve Türkiye’nin ilk sivil füze denemelerini yapıyorlar. Film, azim, inanç ve bilim aşkıyla örülü bir mücadeleyi anlatıyor. Hem duygusal hem de umut dolu bir gençlik hikâyesi.

17. Son Osmanlı: Yandım Ali (2007)

17. Son Osmanlı: Yandım Ali (2007)

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal eder. Ana karakter Yandım Ali, donanmadan ihraç edilmiş, ülkenin kurtarılabileceğine inanmayan bir hayduttur. Ta ki işgalci İtilaf Devletleri'ne karşı Anadolu'da da bir direniş başlatmayı planlayan Mustafa Kemal ile tanışana kadar.

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Engin Şenkan

18. Osmanlı Cumhuriyeti (2008)

18. Osmanlı Cumhuriyeti (2008)

Atatürk'ün çocukken öldüğü distopik bir alternatif gerçeklikte, Türk Kurtuluş Savaşı hiçbir zaman kazanılamadı ve artık bağımlı bir cumhuriyet devleti olan Osmanlı İmparatorluğu fiilen işgal altındadır. Genç, güçsüz kukla İmparator 7. Osman, devrimci fikirlere sahip genç bir üniversite öğrencisine aşık olur ve gerçek görevlerinin farkına varır. O, hicivli ve trajikomik macerasında halkını kurtarmak için cesaretini ve yeteneklerini bulmak zorundadır.

Yönetmen: Gani Müjde

Oyuncular: Ata Demirer, Vildan Atasever, Sümer Tilmaç

19. Gelibolu (2005)

19. Gelibolu (2005)

1. Dünya Savaşı'nın en çetin geçen muharebelerinden biri olan 1915 Çanakkale Savaşı hakkında belgesel niteliğinde olan bu film, olaylara hem Türkler hem de İngiliz askerleri ile Anzaklar tarafından yaklaşan bir yapımdır.

Yönetmen: Tolga Örnek

Oyuncular: Zafer Ergin, Demetri Goritsas, Jeremy Irons

20. Sarı Zeybek (1993)

20. Sarı Zeybek (1993)

Gazeteci Can Dündar'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün son 300 gününü anlattığı bu belgeselde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aynı zamanda Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda önderliğini yapan Atatürk'ün dostlarının hikayeleri ve mektupları yer alıyor.

Yönetmen: Can Dündar

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21. Taş Mektep (2013)

21. Taş Mektep (2013)

Film, 1920 yılında Kayseri Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan ve vatanı kurtarma aşkıyla can veren tüm gençlerin hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Altan Dönmez

Oyuncular: Bora Akkaş, Gamze Akyüz, Volkan Alabaz

22. Son Umut - The Water Diviner (2014)

22. Son Umut - The Water Diviner (2014)

Film, Avustralyalı bir adamın 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında en sert muharebelerle geçtiği Çanakkale Savaşı'ndan sonra kayıp üç oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelişini konu alıyor.

Yönetmen: Russell Crowe

Oyuncular: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş evresi çok dikkat gerektiren bir süreçti. Dünya Savaşları'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar Anadolu halkının mücadelesi takdir edilecek düzeydedir. Mustafa Kemal Atatürk, bir asker ve halk adamı olarak savaş zamanında yaşlı ve genç demeden bu milleti kurtuluşun olacağına inandıran bir insandı. Bize düşense onun fikirlerini anlamak ve onun açtığı bu yolda ilerlemek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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