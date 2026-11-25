Evcil Hayvan Sahipleri Veteriner Masraflarına İsyan Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evcil hayvan sahiplerinin en büyük derdi artık mama değil, veteriner faturaları. Kedisi idrarını yapamadığı için veterinere giden bir kullanıcı, ödediği ücretleri paylaşıp masrafların artık ciddi biçimde konuşulması gerektiğini söyledi. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve yüzlerce kişi kendi deneyimlerini anlatmaya başladı. Karma aşıdan tahlile, kısırlaştırmadan kardiyolog muayenesine kadar pek çok kalem gündem oldu.
Kullanıcılar karma aşıdan tahlile kadar ödedikleri veteriner ücretlerini tek tek paylaştı.
Gündem olan paylaşım şöyleydi:
Bir kullanıcı, karma aşının veterinere maliyetinin açıklanmasını istedi.
İlk karma aşılara 2.800, ikincilere 3.400 lira ödendiği anlatıldı.
Köpeği fenalaşan bir kullanıcı, iki günde ödediği ücretleri sıraladı.
Kısırlaştırma, böbrek tedavisi ve kırık ayak derken masraflar katlandı.
Tahlil ve röntgen için istenen 10 bin lira da tepki çekti.
Bir haftada 100 bin lira ödeyen bir kullanıcı, yaşadığı acı tecrübeyi paylaştı.
Bazı kullanıcılar veterinerlik fakültelerini daha uygun bir seçenek olarak gördü.
Hayvanlar için de sağlık sigortası benzeri bir sistem getirilmesi önerildi.
Sokak hayvanlarına kendi cebinden bakanların zorluğu da dile getirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın