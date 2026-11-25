Tartışmayı başlatan kullanıcı, kedisinin idrarını yapamadığını, muayene, tetkik ve ilaç derken yüksek bir faturayla karşılaştığını anlattı. Paylaşımın altına gelen yorumlarda rakamlar birbiri ardına sıralandı. Bir kullanıcı karma aşının 1.700 lira olduğunu, ilk karmalara 2.800, ikincilere 3.400 lira ödediğini yazdı. Bir başkası köpeğinin fenalaştığı gün 14 bin, ertesi günkü kardiyolog muayenesine 8 bin lira verdiğini söyledi.

Kısırlaştırmaya 12 bin, böbrek tedavisine 30 bin lira ödeyenler de vardı. Bazı kullanıcılar ücretlerin neye göre belirlendiğinin belli olmadığını, hayvanlar için de sağlık sigortası benzeri bir sistem getirilmesi gerektiğini savundu. Kendi cebinden sokak hayvanlarına bakanların bu masraflar karşısında çaresiz kaldığı da sıkça dile getirildi.