Sen ne bugünün keyfinden ne de yarının hedeflerinden vazgeçenlerdensin. Arkadaşlarınla kaçamağa gidip dönüşte birkaç gün evde yemek yapman ya da artan paranın yarısını biriktirip yarısıyla güzel bir akşam yemeği yemen tam olarak bunu anlatıyor. Bir harcama yaptığında başka bir kalemi dengeliyor, böylece hem anın tadını çıkarıyor hem de geleceğe yer açıyorsun. Kahveni içip birikimini de yapmak senin için bir yaşam biçimi.