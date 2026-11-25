Senin Finansal Hayat Motton Ne?
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Kimimiz kuruşu kuruşuna plan yapar, kimimiz akışına bırakır ama hepimizin parayla ilgili kararlarında kendine has bir tarzı var. Beklenmedik bir masraftan hafta sonu teklifine kadar gündelik anlarda verdiğin kararlar, aslında senin finansal hayat mottonu fısıldıyor. Hadi bakalım, cüzdanının sloganı ne?
Ay ortasında çamaşır makinen bozuldu ve tamir faturası kapıda. İlk ne yaparsın?
Uzun zamandır sepetinde bekleyen ürün bugün indirime girdi. Ne yaparsın?
Arkadaşların cuma akşamı yazdı: "Hafta sonu kısa bir kaçamak yapıyoruz, geliyor musun?"
Yıllardır ertelediğin bir hedefin var: yabancı dil kursu. Bu sefer ne yaparsın?
Ay başı geldi, hesabına para yattı. İlk işin ne olur?
Hangi söz para konusunda tam sana göre?
Telefonun yavaşladı, yeni model de raflarda. Ne yaparsın?
Bir arkadaşının doğum günü yaklaşıyor. Hediye konusunda nasıl ilerlersin?
Market alışverişinde sepet beklediğinden kabarık çıktı. Ne yaparsın?
Ay sonunda bütçende biraz para arttı. Ne yaparsın?
Önce planımı yaparım.
Küçük adımlarla ilerlerim.
Bugünün de yarının da bütçemde yeri var.
Plan değişirse ben de uyum sağlarım.
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