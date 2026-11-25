Efsanelerini Duyanın Tüylerini Diken Diken Eden, Dünyanın Dört Bir Yanından 55 Korkutucu Mitolojik Yaratık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere ait mitolojik ve efsanevi yaratıkları sizin için derledik!
1. Türkiye - Çok var ama Şahmeran diyelim…🐍
2. Azerbaycan, Filistin, Fas, Tunus, Libya, Mali, Lübnan, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Umman, Yemen, Türkmenistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, - Cin
3. İrlanda - Leprechaun
4. İzlanda - Huldufolk
5. Norveç - Troll
6. Finlandiya - Haltija
7. Belarus, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya ve Ukrayna ve Rusya - Baba Yaga
8. Letonya - Kurt adam
9. Kıbrıs - Centaur
10. Yunanistan - Griffin
11. Macaristan - Ördög
12. Sırbistan, Kosova, Litvanya ve Makedonya - Vampir
13. İspanya - El Coco
14. Fas - Dames- blanches
15. Galler, İtalya, Slovenya, İsviçre ve İngiltere - Ejderha
16. Danimarka - Näcken
17. Barbados - Duppy
18. Belize - Tata Duende
19. Kosta Rika ve Panama - Cadejo
20. Guatemala - Camazotz
21. Meksika - Quetzalcoatl
22. El Salvador - Cuyancua
23. ABD - Sasquatch (Koca Ayak)
24. Avustralya - Bunyip
25. Avustralya - Yara-Ma-Yha-Who
26. Porto Riko - Chupacabra
27. Dominik Cumhuriyeti - La Ciguapa
28. Navajolar - Yee Naaldlooshiit
29. İrokualar - Dagwanoenyent
30. New Jersey, ABD - Jersey Şeytanı
31. Massachusetts, ABD - Dover Demon
32. Algonkin halkları - Wendigo
33. Çoktavlar - Nalusa Falaya
34. Fransa - Lou Carcolh
35. Yunanistan - Cerberus
36. Yunanistan - Arachne/Arakne
37. Yunanistan - Typhon
38. Yunanistan - Minotaur
39. İngiltere - Kara Köpek
40. İngiltere - Kara Annis
41. İngiltere - Gargoyle
42. İskoçya - Kelpie
43. İskoçya - Redcap
44. Japonya - Kamaitachi
45. Japonya - Tsuchinoko
46. Çin - Diao Si Gui
47. Moğolistan - Olgoy Korkoy
48. Malezya - Penanggalan
49. Filipinler - Manananggal
50. Filipinler - Aswang
51. İsrail - Dybbuk
52. Mısır - Ammit
53. Güney Afrika - Inkanyamba
54. Güney Afrika - Grootslang
55. Togo ve Gana - Adze
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın