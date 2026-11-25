Ammit, Mısır mitolojisinde kafası timsah vücudu kaplan ya da vahşi bir kedi, popo kısmı ise su aygırı şeklinde olan bir Tanrıçadır. Yaşarken kötü olan insanların ruhlarının kalbini yediği söylenir, bu sayede sonsuza kadar ruhları huzursuz kalır. Antik Mısır'ın en korkulan efsanevi yaratıklarından biridir.