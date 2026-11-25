Kumarhanede Çalışıyormuş: Eşref Tek'in Geçmişine Dair Detay Ortaya Çıktı
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Prime Video için hazırlanan ve Eşref Rüya'nın geçmişini anlatacak Eşref Tek'ten, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'in hikâyesine dair yeni bir detay geldi. Dizi Dünyası'nın paylaştığı bilgiye göre Eşref, 2018'de bir kumarhanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyor ve yer altı dünyasına bu işin ardından adım atıyor. Paylaşımdaki iki fotoğrafta Çağatay Ulusoy, makinelerle dolu bir kumarhane salonunda takım elbiseyle yer alıyor.
Kaynak: Dizi Dünyası
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Eşref Tek, Eşref Rüya'nın finalinde İhtiyar'ın kurşunuyla vurulan Eşref'in yıllar öncesine uzanan hikâyesini Prime Video'ya taşıyacak.
Eşref'in kumarhanedeki güvenlik görevliliği, 2018'de başlayan Eşref Tek hikâyesinin ilk durağı olarak anlatılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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