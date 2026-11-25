Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, iki sezon boyunca 47 bölüm izleyiciyle buluşmuş ve 10 Haziran 2026'daki final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolleri paylaştığı dizinin finalinde Eşref'in İhtiyar'ın silahından çıkan kurşunla vurulması, hayranların uzun süre konuştuğu en büyük kırılma noktası olmuştu. Bu sonun ardından duyurulan Eşref Tek ise Prime Video için hazırlanan 8 bölümlük bir dizi olarak ana hikâyenin geçmişine ışık tutuyor ve çekimlerine Kıbrıs'ta başlandı.

Dizinin ne zaman yayınlanacağına dair resmî bir tarih henüz açıklanmış değil, ancak hikâyeye dair ayrıntılar set görüntüleri ve paylaşımlarla parça parça ortaya çıkıyor.