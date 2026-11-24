Klaket Vuruldu, Kareler Paylaşıldı: Prime Video'ya Gelecek Eşref Tek'in Setinden Özel Görüntüler Ortaya Çıktı
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Eşref Rüya'nın aniden final yapmasının ardından Eşref'in hikâyesi Prime Video'da Eşref Tek ile yeniden anlatılırken, Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu merakla beklenen dizinin resmi hesabı setten yepyeni fotoğraflar paylaştı. Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı, haberlerde ise Aralık ayı konuşuluyor.
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Eşref Rüya aniden final yaptı, ardından Eşref Tek müjdesi gecikmedi.
Eşref Tek'in kadrosu belli oldu, dizi sete çıktı ve set kareleri peş peşe geldi.
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