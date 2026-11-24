Kanal D'nin Çağatay Ulusoy'lu dizisi Eşref Rüya ekranlara aniden veda ederken Eşref'in hikâyesi de bitmedi; çok geçmeden Eşref Tek adıyla yepyeni bir yapımın Prime Video için hazırlanacağı duyuruldu. Üstelik yapım tarafı, dizinin Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu ya da kaldığı yerden devamı olmadığını, karakterin geçmişini baştan anlatan ayrı bir hikâye olacağını söylüyor. Yeni dizinin hangi isimlerle yola çıkacağı ise duyurunun hemen ardından gelen kadro haberleriyle şekillenmeye başladı.