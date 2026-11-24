Manifest Üyelerinin GTA 6 Versiyonları Sosyal Medyada Beğeni Topladı
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Big5 Türkiye yarışmasında kurulan altı kişilik kadın grup, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan müzik gruplarından biri oldu. Manifest grubunun üyelerinin GTA 6 versiyonları ortaya çıktı ve sosyal medyada beğeni toplandı.
Manifest, Big5 Türkiye yarışmasında kurulan altı kişilik bir kız grubu olarak müzik dünyasına girdi.
Grup, kısa sürede şarkıları, konserleri ve hayran topluluğuyla büyük bir başarıya ulaştı.
Manifest üyelerinin GTA 6 versiyonları sosyal medyada beğeni toplandı.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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