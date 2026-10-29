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Sen Hangi Manifest Kızısın?

etiket Sen Hangi Manifest Kızısın?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
29.10.2026 - 22:01
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Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünya çapında büyük bir ses getiren manifest üyelerinden hangisisin? Bu soruyu hep kendi aramızda konuşmuşuzdur ama biz bu sefer bir Onedio testine dökmek istedik!

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Klasik bir soruyla başlayalım: Sıradan bir güne nasıl başlıyorsun?

Cuma akşamı evdesin. Arkadaşların seni zorla dışarı çıkarmaya çalışıyor. Gider misin?

Dolabını açtın ve giyecek hiçbir şeyin yok. Gerçekten yok mu yoksa bahane mi üretiyorsun?

Dolabını açtın ve giyecek hiçbir şeyin yok. Gerçekten yok mu yoksa bahane mi üretiyorsun?

Gizemli soru: Bir kart seç!

Yıllardır tanıdığın insanlara seni tek bir kelimeyle tanımlamalarını isteseydik, hangisini seçerlerdi?

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"Her şey çok güzel olacak" lafına inanır mısın?

Sana alkış yok anca finger snap...

Son sorudayız! Şimdiye kadar manifestlediğin ve gerçekleşen bir şey oldu mu?

Son sorudayız! Şimdiye kadar manifestlediğin ve gerçekleşen bir şey oldu mu?

Hilal!

Hilal!

Lidya!

Lidya!

Sueda!

Sueda!

Mina!

Mina!

Zeynep, yani Zoktay!

Zeynep, yani Zoktay!

Esin!

Esin!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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