Belki de kazanın en trajik detayı, 17 yaşındaki 'La Bamba' yıldızı Ritchie Valens'in o uçağa aslında binmeyecek olmasıydı. Soğuk ve uzun otobüs yolculuklarından bunalan ekip, küçük bir uçak kiraladığında koltuk sayısı kısıtlıydı. Valens, uçağa binebilmek için Buddy Holly'nin gitaristi Tommy Allsup ile yazı tura attı. Valens 'tura' dedi ve kazandı. Hayatında ilk kez bir uçak yolculuğu yapacak olan genç yıldız, bu şansının aslında ölüm fermanı olduğunu bilmiyordu.