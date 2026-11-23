Hangi Roman Cümlesi Senin İçin Yazılmış?
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Bazı kitaplar vardır, sayfalarını çevirdikçe sanki bir başkası senin içinden geçenleri anlatıyormuş gibi hissedersin. Peki, senin ruhunu en iyi hangi roman anlatıyor ve hangi cümle senin için yazılmış olabilir?
Haydi öğrenelim!
1. Bir düşünceyi hayatının mottosu yapacak olsan hangisini seçerdin?
2. Dünyayı daha güzel bir yer hâline getirecek bir yetenek seçebilseydin hangisini isterdin?
3. Bir filmde başrol oynayacak olsan hangi karakteri canlandırmak isterdin?
4. Hayatında yalnızca bir doğa olayına tanıklık edebilecek olsan hangisini seçerdin?
5. Hangi mimari yapının içinde zaman geçirmek isterdin?
6. Hangi karakter tipinin sana hiç benzemediğini düşünüyorsun?
7. Sence aşk acısının en zor tarafı hangisi?
8. Hayatında yaşadığın önemli bir karşılaşmayı nasıl yorumlarsın?
Hayatın bütün çelişkilerini çözmek zorunda değilsin; bazen onları anlamak bile yeterlidir.
Kendin için seçmediğin bir hayatın içinde kaybolmak zorunda değilsin
Dünyayı güzelleştiren şeylerin hepsi ilk bakışta görünmez.
Yolun tamamını göremesen de bir sonraki adımını atabilirsin.
Herkesin gittiği yere gitmek zorunda değilsin.
Farklı hissetmek, dünyada kendine yer bulamayacağın anlamına gelmez.
Her şeyi hemen açıklamak zorunda değilsin; kendini anlamak da bir yolculuk.
Bazı duygular sessiz yaşansa da insanın içinde derin izler bırakır
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