Sen kendi hayatını başkalarının belirlediği kalıplara göre yaşamak istemiyorsun. Herkesin peşinden koştuğu şeylerin gerçekten sana uygun olup olmadığını sorgulamayı seviyorsun. Bazen bir kafede oturup insanları izlemek, bir sokakta amaçsızca dolaşmak ya da tek başına düşünmek sana en iyi gelen şey olabilir. Bu, hayattan uzaklaştığın anlamına gelmiyor; aksine onu kendi hızında anlamaya çalışıyorsun. Senin için özgürlük, her zaman meşgul olmak değil, ne zaman duracağını da seçebilmek. Kendi yolunu ararken biraz fazla düşünsen bile o yolun sana ait olmasını önemsiyorsun.