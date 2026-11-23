Peru'nun güneydoğusundaki Puno, Güney Amerika'nın en büyük gölü Titicaca'nın batı kıyısına kurulu. Şehri 1668'de Peru Genel Valisi Pedro Antonio Fernández de Castro, San Juan Bautista de Puno adıyla kurdu. Adı sonradan İspanya Kralı II. Carlos'un onuruna San Carlos de Puno'ya çevrildi. 2017 sayımına göre şehirde yaklaşık 135 bin kişi yaşıyor.

Yüzeyi 3 bin 812 metrede olan Titicaca, dünyanın gemi işletilebilen en yüksek gölü olarak anılıyor. Şehrin hemen açığında, totora sazından örülerek yapılan yüzen Uros adaları var. Birkaç ailenin yaşadığı bu küçük adalar, Puno'ya gelenlerin ilk durağı. Kent aynı zamanda 'Peru folklorunun başkenti' diye biliniyor ve her şubat Virgen de la Candelaria Festivali'nde on binlerce dansçıyı sokaklara döküyor.

Yıllık ortalama sıcaklık 8,4 derece civarında. Haziran ile ağustos arasındaki kış aylarında geceleri termometre sıfırın altına iniyor. Gündüzleri ise bu yükseklikte güneş ışınları oldukça sert.