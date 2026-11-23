Nefes Almak Bile Zor: İnsanların Yaşadığı Dünyanın En Yüksek 7 Şehri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Deniz seviyesinden 3 bin 800 metreyi aşan yüksekliklerde kalıcı olarak yaşamak, insan vücudu için başlı başına bir sınav. And Dağları'ndan Tibet'e uzanan bu şehirlerde nefes almak zorlaşıyor, geceler yılın büyük bölümünde dondurucu geçiyor ama yüz binlerce insan hayatını madenlerin, pazarların ve manastırların çevresinde kurmaya devam ediyor. Titicaca kıyısındaki Puno'dan madencilerin ayda yalnızca bir iki gün kendi hesabına çalışabildiği La Rinconada'ya, insanların yaşadığı dünyanın en yüksek 7 şehrini rakımlarına göre sıraladık.
Puno, Peru: Titicaca Gölü'nün kıyısındaki şehir 3 bin 819 metrede kurulu ve Peru folklorunun başkenti sayılıyor.
Juliaca, Peru: 3 bin 825 metredeki şehir, Puno bölgesinin ve La Rinconada madencilerinin ticaret merkezi.
Şigatse, Tibet: Tibet'in ikinci büyük şehri yaklaşık 3 bin 840 metrede ve Pançen Lamaların geleneksel merkezi.
Potosí, Bolivya: Gümüşüyle bir imparatorluğu besleyen Cerro Rico'nun eteğindeki şehir yaklaşık 4 bin 90 metrede.
El Alto, Bolivya: Yaklaşık 4 bin 150 metredeki şehir, dünyanın en büyük kentsel teleferik ağıyla La Paz'a bağlanıyor.
Cerro de Pasco, Peru: 4 bin 330 metredeki şehrin tarihî merkezini dev bir maden çukuru yuttu.
La Rinconada, Peru: Yaklaşık 5 bin 100 metredeki altın kasabası, dünyanın en yüksek kalıcı yerleşimi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın