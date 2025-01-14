Kanunsuzların Hüküm Sürdüğü La Rinconada’ya Adım Atan Adam Neler Yaşadıklarını Anlattı

Hiç yer çekimine meydan okurcasına, zirvelerde bir şehirde yaşamayı hayal ettiniz mi? Peki, bu hayalin karanlık yüzüyle yüzleşmeye cesaret eder miydiniz? La Rinconada, hem fiziksel hem de toplumsal zorluklarıyla sınırları zorluyor. Ancak bir YouTuber, tüm bu risklere rağmen şehrin bilinmeyenlerini keşfetmek için yola çıktı