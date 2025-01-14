Kanunsuzların Hüküm Sürdüğü La Rinconada’ya Adım Atan Adam Neler Yaşadıklarını Anlattı
Kanunsuzların Hüküm Sürdüğü La Rinconada’ya Adım Atan Adam Neler Yaşadıklarını Anlattı
Hiç yer çekimine meydan okurcasına, zirvelerde bir şehirde yaşamayı hayal ettiniz mi? Peki, bu hayalin karanlık yüzüyle yüzleşmeye cesaret eder miydiniz? La Rinconada, hem fiziksel hem de toplumsal zorluklarıyla sınırları zorluyor. Ancak bir YouTuber, tüm bu risklere rağmen şehrin bilinmeyenlerini keşfetmek için yola çıktı
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Dünya’nın en yüksek yerleşim yeri olan La Rinconada, Peru’da, 5.100 metre rakımda yer alıyor. Ancak bu şehir, yalnızca yüksekliğiyle bilinmiyor. Aynı zamanda karmaşası ve kanunsuz düzeniyle de tanınıyor.
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Bir YouTuber olan Zazza, burayı keşfetmek için yola çıktığında, daha ilk adımda bir uyarıyla karşılaştı: “Tehlikeli ve turistlere yasak.”
Zazza, üç saatlik zorlu bir yolculuktan sonra ulaştığı kasabayı şöyle tanımlıyor: “Pratikte koca bir gecekondu şehri. 5.000 metre üzerindeyiz ve burası insan yaşamına uygun değil. Ama burada 50 binden fazla insan yaşıyor.”
La Rinconada’nın en büyük geçim kaynağı altın madenciliği. Ancak bu sektör, beraberinde birçok sorunu da getiriyor. Madenciler, kayalar arasında küçücük altın parçacıklarını aramak için insanüstü bir çaba sarf ediyorlar.
Zazza’nın gördükleri arasında, sokaklarda çöp yığınları ve işçilerin kazançlarını çalmak için pusuya yatan “madenci kılıklı” suçlular vardı.
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Zazza, şehirdeki hayatı “insanlık dışı” olarak nitelendirirken, burada alkolün ve batıl inançların nasıl bir rol oynadığını da aktarıyor. Şehirdeki geleneklere göre, altın bulmak için sarhoş olmak gerektiğine inanılıyor.
Madenciler, madenlerin girişinde bulunan küçük heykellere sigara ve alkol gibi adaklar sunarak, aramalarında kendilerine rehberlik edilmesini diliyorlar.
Bir efsaneye göre, bulunan altının parası tamamen “zevke ve eğlenceye” harcanmalı, aksi takdirde uğursuzluk getirebilir.
La Rinconada’da yaşam koşulları zorlu, suç oranı yüksek ve sağlık hizmetleri neredeyse yok denecek kadar az. Ancak burası, birçok insan için son bir umut kapısı. Altın arayışındaki işçiler, hayatta kalmak için her gün tehlikeye göğüs geriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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