Uçak Pencerelerinde Yer Alan Bu Küçük Delik Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Uçak Pencerelerinde Yer Alan Bu Küçük Delik Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Uçak pencereleri, üç katmandan oluşan özel bir tasarıma sahiptir: dış panel, orta panel ve yolcuların dokunduğu iç panel. Küçük delik, "nefes alma deliği" olarak bilinir ve orta panelde bulunur.
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Amacı, uçak içindeki basınç ile pencerenin diğer katmanları arasında denge kurmaktır. Denge, uçuş sırasında camların dayanıklılığını korumak için hayati öneme sahiptir.
Gökyüzünde, kabin içi basıncı sabit tutulurken dış basınç hızla azalır. Bu durum, pencerenin dış paneline büyük bir yük bindirir.
Küçük delik sayesinde, bu yük dengelenir ve dış panelin baskıyı güvenle taşıması sağlanır. Aynı zamanda iç panelin zarar görmesini engeller ve yolcuların güvenliğini artırır.
Uçakların uçtuğu yüksekliklerde dış sıcaklık -50°C’ye kadar düşebilir. Sıcaklık farkı, pencere camlarında nem birikmesine ve hatta donmaya yol açabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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