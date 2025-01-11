Uçak Pencerelerinde Yer Alan Bu Küçük Delik Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Uçak yolculuğu sırasında pencerelerdeki küçük bir deliği fark etmiş olabilirsiniz. İlk bakışta önemsiz görünen bu detayın neden orada olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında, bu delik önemli bir görevi yerine getiriyor. Ama ne işe yaradığını öğrenmek için gelin daha yakından bakalım.

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