Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Tokyo, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olmasının yanı sıra modern ve düzenli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu düzenin arkasında ise bazı oldukça ilginç yasalar yatıyor. İlk bakışta garip gelebilecek bu kurallar, aslında toplumun uyum içinde yaşamasını sağlıyor. Tokyo’ya gitmeden önce bu yasalara hakim olmak, seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir. İşte sizi şaşırtacak 9 farklı Japon yasası!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yabancı Bayraklara Zarar Vermek Yasak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İş Yerinde Alkol Baskısı Artık Yasak
3. Soğuk Algınlığı İlaçlarına Dikkat!
4. Yayaları Su Sıçratarak Islatmak Suç
5. Fazladan Para Üstünü Kabul Etmek Suç Olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çöp Atmak Yasak (Ama Çöp Kutusu da Yok!)
7. Evde Alkol Üretimi Yasak
8. Yabancı Telsizler Yasak
9. Yürürken Sigara İçmek Yasak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın