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Yaşam
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 12:52

Tokyo, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olmasının yanı sıra modern ve düzenli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu düzenin arkasında ise bazı oldukça ilginç yasalar yatıyor. İlk bakışta garip gelebilecek bu kurallar, aslında toplumun uyum içinde yaşamasını sağlıyor. Tokyo’ya gitmeden önce bu yasalara hakim olmak, seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir. İşte sizi şaşırtacak 9 farklı Japon yasası!

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1. Yabancı Bayraklara Zarar Vermek Yasak

1. Yabancı Bayraklara Zarar Vermek Yasak

Japonya’nın 1907 tarihli Ceza Kanunu’nun 92. Maddesi, yabancı bir bayrağa zarar vermeyi veya onu aşağılamayı suç sayıyor. Eğer böyle bir eylemde bulunursanız iki yıla kadar hapis cezası ya da 200.000 yen para cezası alabilirsiniz.

Ancak bu yasa yalnızca yabancı bayraklar için geçerli. Japonya bayrağı ise ifade özgürlüğü adına bu kuraldan muaf.

2. İş Yerinde Alkol Baskısı Artık Yasak

2. İş Yerinde Alkol Baskısı Artık Yasak

Tokyo’da iş dünyasının bir parçası olan nomikai (mesai sonrası içki partileri) artık eskisi kadar sık düzenlenmiyor. 2019’da yürürlüğe giren bir yasa, iş yerindeki baskıları, özellikle de alkol tüketimi konusunda yapılan zorlamaları yasakladı. Kurala uymayanlar 200.000 yen’e kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

3. Soğuk Algınlığı İlaçlarına Dikkat!

3. Soğuk Algınlığı İlaçlarına Dikkat!

Bazı soğuk algınlığı ilaçları ve ağrı kesiciler Japonya’da yasak. Eğer bu ilaçları yanınızda getirirseniz suç işlemiş sayılabilir, hatta sınır dışı edilebilirsiniz. Seyahatinizden önce ilaçlarınızın Japonya’da yasal olup olmadığını kontrol etmeniz şart!

4. Yayaları Su Sıçratarak Islatmak Suç

4. Yayaları Su Sıçratarak Islatmak Suç

Japonya’nın 1960 tarihli Trafik Kanunu’na göre, sürücüler çamur veya su birikintileri üzerinden geçerken yayalara su sıçratmamak için hızlarını azaltmak zorunda. Bu kurala uymayanlar 20.000 yen’e kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

5. Fazladan Para Üstünü Kabul Etmek Suç Olabilir

5. Fazladan Para Üstünü Kabul Etmek Suç Olabilir

2015 yılında bir kadın, yanlışlıkla fazla verilen para üstünü aldığı için dolandırıcılıkla suçlanarak tutuklandı. Tokyo’da alışveriş yaparken para üstünüzü dikkatle kontrol etmeyi unutmayın!

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6. Çöp Atmak Yasak (Ama Çöp Kutusu da Yok!)

6. Çöp Atmak Yasak (Ama Çöp Kutusu da Yok!)

Tokyo’da sokaklarda çöp kutuları bulmak oldukça zor. 1995’te yaşanan bir terör saldırısından sonra, çoğu çöp kutusu şehirden kaldırıldı. Çöplerinizi yanınızda taşıyıp evde atmanız bekleniyor. Bu kurala uymayanlar 30.000 yen’e kadar para cezası alabilir.

7. Evde Alkol Üretimi Yasak

7. Evde Alkol Üretimi Yasak

Japon yasalarına göre, %1’den fazla alkol içeren ev yapımı içkiler üretmek yasak. Hatta bira yapım kitleri bile Japonya’da illegal. Bu kurala uymayanlar 1 milyon yen para cezası ya da 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

8. Yabancı Telsizler Yasak

8. Yabancı Telsizler Yasak

Japonya’nın Telsiz Yasası, tüm telsiz ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygun olmasını şart koşuyor. Yürütme izni olmayan cihazlar getirmeniz durumunda, 1 milyon yen para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz.

9. Yürürken Sigara İçmek Yasak

9. Yürürken Sigara İçmek Yasak

Tokyo, sigara içme alışkanlıklarını azaltmak için sıkı kurallar uyguluyor. Şehrin belirli alanlarında sigara içmek serbest olsa da yürürken sigara içmek kesinlikle yasak. Kuralları ihlal edenler 5.000 yen para cezasıyla karşılaşabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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