Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Japonya’nın 1907 tarihli Ceza Kanunu’nun 92. Maddesi, yabancı bir bayrağa zarar vermeyi veya onu aşağılamayı suç sayıyor. Eğer böyle bir eylemde bulunursanız iki yıla kadar hapis cezası ya da 200.000 yen para cezası alabilirsiniz.

Ancak bu yasa yalnızca yabancı bayraklar için geçerli. Japonya bayrağı ise ifade özgürlüğü adına bu kuraldan muaf.