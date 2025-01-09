Çukurova'nın Hemen Hemen Her Köşesinde Bulabileceğiniz Okaliptus Ağaçlarının Hiç Bilmediğiniz Hikayesi

Çukurova’nın sıcağında yükselen okaliptus ağaçları, pek çoğumuz için sıradan bir manzara olabilir. Ancak bu ağaçların hikayesi hiç de sıradan değil. Hem “gariptos” lakabıyla dillere pelesenk olmuş, hem de bataklıkları kurutup sıtmayla mücadelede önemli bir rol oynamış bu ağaçların geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz!

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