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Üzerinden 70 Yıl Geçmesine Rağmen Gizemi Hala Çözülemeyen Terk Edilmiş Gemi: MV Joyita

Üzerinden 70 Yıl Geçmesine Rağmen Gizemi Hala Çözülemeyen Terk Edilmiş Gemi: MV Joyita

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 12:39

Denizcilik tarihinin en gizemli olaylarından biri, 1955 yılında Güney Pasifik’te yaşandı. MV Joyita, 38 gün boyunca kaybolduktan sonra terk edilmiş halde bulundu. Gemideki 25 kişiden hiçbir iz yoktu. Gemi, batmaz yapısına rağmen neden terk edildi? Sorunun cevabı hala bilinmiyor.

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3 Ekim 1955 sabahında MV Joyita, Samoa’nın Apia Limanı’ndan Tokelau Adaları’na gitmek üzere hareket etti. Gemi, 16 mürettebat ve 9 yolcu taşıyordu. Ancak motor arızası nedeniyle yolculuk riskliydi ve Joyita yalnızca bir motorla yola çıkmıştı.

3 Ekim 1955 sabahında MV Joyita, Samoa’nın Apia Limanı’ndan Tokelau Adaları’na gitmek üzere hareket etti. Gemi, 16 mürettebat ve 9 yolcu taşıyordu. Ancak motor arızası nedeniyle yolculuk riskliydi ve Joyita yalnızca bir motorla yola çıkmıştı.

Planlanan 48 saatlik seyahat sona erdiğinde gemiden hala bir haber yoktu.

6 Ekim’de başlayan arama kurtarma çalışmaları, Güney Pasifik’in geniş sularında 259.000 kilometre karelik bir alanı taradı. Ancak ne gemiye ne de içindekilere dair bir iz bulundu.

6 Ekim’de başlayan arama kurtarma çalışmaları, Güney Pasifik’in geniş sularında 259.000 kilometre karelik bir alanı taradı. Ancak ne gemiye ne de içindekilere dair bir iz bulundu.

Tam 38 gün sonra 10 Kasım’da MV Joyita, planlanan rotasından yaklaşık 970 kilometre uzaklıkta, terk edilmiş ve sürüklenirken bulundu.

Tam 38 gün sonra 10 Kasım’da MV Joyita, planlanan rotasından yaklaşık 970 kilometre uzaklıkta, terk edilmiş ve sürüklenirken bulundu.

Joyita'nın içi incelendiğinde birçok detay dikkat çekiciydi. Gemi, su almış ve bir tarafı batmış haldeydi ancak batmaması neredeyse imkânsız olan yapısı sayesinde yüzeyde kalmayı başarmıştı. Telsiz arızalıydı ve yalnızca 3,2 kilometrelik mesafeye kadar sinyal gönderebiliyordu.

Joyita'nın içi incelendiğinde birçok detay dikkat çekiciydi. Gemi, su almış ve bir tarafı batmış haldeydi ancak batmaması neredeyse imkânsız olan yapısı sayesinde yüzeyde kalmayı başarmıştı. Telsiz arızalıydı ve yalnızca 3,2 kilometrelik mesafeye kadar sinyal gönderebiliyordu.

Elektrikli saatler 10.25’te durmuştu ve kabin ışıkları açık bırakılmıştı. Gemi günlükleri, navigasyon ekipmanları ve silahlar kayıptı. Ayrıca doktor çantasındaki kanlı bandajlar gemide bir yaralanma ya da kavga yaşandığını düşündürüyordu.

Elektrikli saatler 10.25’te durmuştu ve kabin ışıkları açık bırakılmıştı. Gemi günlükleri, navigasyon ekipmanları ve silahlar kayıptı. Ayrıca doktor çantasındaki kanlı bandajlar gemide bir yaralanma ya da kavga yaşandığını düşündürüyordu.

Buna rağmen, gemide yeterli miktarda yakıt ve erzak vardı. Gemi mürettebatının neden güvenli bir liman yerine gemiyi terk ettiği, yanıtlanamayan bir soru olarak kaldı.

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MV Joyita’nın terk edilmesi üzerine çeşitli hipotezler ortaya atıldı. Kimileri, geminin kaptanı Thomas Miller’ın yaralanması ya da ölümü nedeniyle mürettebatın panik içinde gemiyi terk ettiğini öne sürdü.

MV Joyita’nın terk edilmesi üzerine çeşitli hipotezler ortaya atıldı. Kimileri, geminin kaptanı Thomas Miller’ın yaralanması ya da ölümü nedeniyle mürettebatın panik içinde gemiyi terk ettiğini öne sürdü.

Bazı teoriler ise modern korsanların gemiye saldırıp kargoyu çaldığını ve yolcuları denize attığını iddia etti.

Daha fantastik teoriler ise deniz altından gelen paranormal etkiler ve doğaüstü güçlere kadar uzanıyordu.

Daha fantastik teoriler ise deniz altından gelen paranormal etkiler ve doğaüstü güçlere kadar uzanıyordu.

Bunların yanı sıra dönemin anti-Japon duygularının etkisiyle, olayın Japon balıkçılarla bağlantılı olabileceği yönünde spekülasyonlar da yapıldı.

Ancak tüm bu teoriler, Joyita’nın mürettebatı ve yolcularının akıbetine ışık tutamadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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