NASA’nın Uzayda Ölüm Protokolü: Astronotlar Birinin Ölmesi Durumunda Ne Yapıyor?

Uzay, sonsuz gizemleriyle insanlığın hayallerini süslerken beklenmedik riskler de barındırıyor. Bu risklerden biri de uzayda bir astronotun hayatını kaybetmesi ihtimali. NASA, bu durum için detaylı bir protokol hazırlamış durumda. Uzayda ölüm, Dünya’dakinden çok daha karmaşık sonuçlar doğuruyor. Peki, böyle bir durumda astronotlar ne yapıyor?