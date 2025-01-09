NASA’nın Uzayda Ölüm Protokolü: Astronotlar Birinin Ölmesi Durumunda Ne Yapıyor?
NASA’nın Uzayda Ölüm Protokolü: Astronotlar Birinin Ölmesi Durumunda Ne Yapıyor?
Uzay, sonsuz gizemleriyle insanlığın hayallerini süslerken beklenmedik riskler de barındırıyor. Bu risklerden biri de uzayda bir astronotun hayatını kaybetmesi ihtimali. NASA, bu durum için detaylı bir protokol hazırlamış durumda. Uzayda ölüm, Dünya’dakinden çok daha karmaşık sonuçlar doğuruyor. Peki, böyle bir durumda astronotlar ne yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) eski komutanı ve astronot Chris Hadfield, uzayda ölüm durumları için NASA’nın “ölüm simülasyonları” gerçekleştirdiğini belirtiyor. Hadfield’a göre, uzay yürüyüşü sırasında bir astronot hayatını kaybederse ilk yapılması gereken şey, bedeni hava kilidine getirmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bedenin parçalanması ve çürümesi hızla gerçekleşebileceği için astronotların vücudu basınçlı giysisinde tutması tercih ediliyor.
Çünkü kötü kokuların ve hijyen sorunlarının oluşması diğer astronotlar için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle beden, uygun bir şekilde soğuk bir bölgede saklanıyor.
NASA’nın “İnsan Uzay Uçuşunda Ölümle İlgili Yönergeler” başlıklı rehberinde, ISS’de ölüm durumlarında üç temel seçenek bulunduğu belirtiliyor:
Bedenin uzun süre uzayda tutulmasının zorlukları nedeniyle NASA, daha yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Ceset, bir torbaya konularak geminin dışına alınır ve robotik bir kol yardımıyla dondurulur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından beden, 15 dakikalık bir titreşimle parçalanarak küçük parçacıklar haline getirilir. Bu yöntem, astronotların güvenliğini artırmak için geliştirilmiş olsa da hayal etmesi bile rahatsız edici değil mi?
Bir astronotun Ay yüzeyinde ölmesi durumunda işler çok daha karmaşık hale geliyor. Dünya’daki gibi çürüme gerçekleşmeyeceği gibi, bedeni başka bir gezegene bırakmak NASA’nın “gezegen kirletme” kurallarını ihlal eder.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gömüldükten sonra da bizi hoş sonuçlar beklemiyor. Hem uzayda çürümek daha havalı. 👽
Dunyanin icine s.ciyorlar sorun yok da baska gezegeni kirletmeyeceklermis.