Squid Game'deki Ana Karakterin Numarası Neden Özellikle 456 Olarak Seçildi?

Dolu dolu başlayıp dolu dolu biten Squid Game, detaylara saklanmış anlamlarla dolu bir dizi. Özellikle Seong Gi-hun'un taşıdığı 456 numarası, pek çok teoriye konu oldu. Bu sayı, sadece oyuncu sırasını mı temsil ediyor? Yoksa arkasında çok daha derin bir mesaj mı var? Gelin, gizemi birlikte çözelim!

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