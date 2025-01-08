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Squid Game'deki Ana Karakterin Numarası Neden Özellikle 456 Olarak Seçildi?

Squid Game'deki Ana Karakterin Numarası Neden Özellikle 456 Olarak Seçildi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 17:18

Dolu dolu başlayıp dolu dolu biten Squid Game, detaylara saklanmış anlamlarla dolu bir dizi. Özellikle Seong Gi-hun'un taşıdığı 456 numarası, pek çok teoriye konu oldu. Bu sayı, sadece oyuncu sırasını mı temsil ediyor? Yoksa arkasında çok daha derin bir mesaj mı var? Gelin, gizemi birlikte çözelim! 

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Dizinin ilk bölümünde, oyunculara katılım sırasına göre numaralar verildiğini öğreniyoruz. Seong Gi-hun'un 456 numaralı oyuncu olması, ilk bakışta sadece "Son katılımcı" olduğu anlamına geliyor gibi görünüyor.

Dizinin ilk bölümünde, oyunculara katılım sırasına göre numaralar verildiğini öğreniyoruz. Seong Gi-hun'un 456 numaralı oyuncu olması, ilk bakışta sadece "Son katılımcı" olduğu anlamına geliyor gibi görünüyor.

Ancak bu sayı, hikayenin akışında tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.

Örneğin, oyunun büyük ödülü tam 45.6 milyar won olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Gi-hun, kazandığı ödülü çekmek için bankamatikte kullandığı PIN numarası olarak da 456'yı giriyor.

Örneğin, oyunun büyük ödülü tam 45.6 milyar won olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca Gi-hun, kazandığı ödülü çekmek için bankamatikte kullandığı PIN numarası olarak da 456'yı giriyor.

Bu tekrar eden sayı, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un sayılarla oynadığı sembolik bir dil olabilir mi?

Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan teoriye göre, 001 numaralı oyuncu Oh Il-nam, Squid Game'in yaratıcısı ve oyunun başlangıcını temsil ediyor.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan teoriye göre, 001 numaralı oyuncu Oh Il-nam, Squid Game'in yaratıcısı ve oyunun başlangıcını temsil ediyor.

Buna paralel olarak 456 numaralı Seong Gi-hun da oyunun "sonunu" temsil ediyor olabilir. Bu teori, dizinin final sahnesiyle de örtüşüyor.

Buna paralel olarak 456 numaralı Seong Gi-hun da oyunun "sonunu" temsil ediyor olabilir. Bu teori, dizinin final sahnesiyle de örtüşüyor.

Gi-hun, kazandığı parayı kullanmak yerine oyunların devam ettiğini fark edip büyük bir öfkeye kapılıyor. Uçağa binmekten vazgeçerek arkasını dönüyor ve oyunları tamamen sona erdirme kararı alıyor.

Gi-hun, kazandığı parayı kullanmak yerine oyunların devam ettiğini fark edip büyük bir öfkeye kapılıyor. Uçağa binmekten vazgeçerek arkasını dönüyor ve oyunları tamamen sona erdirme kararı alıyor.
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Oh Il-nam'ın Gi-hun'a olan özel ilgisi ve onu kazanması için teşvik etmesi de bu teoriyi destekliyor. Oh Il-nam, belki de ölümünden sonra oyunların sona ermesini istiyor ve Gi-hun'u bu amaç için seçmiş olabilir.

Oh Il-nam'ın Gi-hun'a olan özel ilgisi ve onu kazanması için teşvik etmesi de bu teoriyi destekliyor. Oh Il-nam, belki de ölümünden sonra oyunların sona ermesini istiyor ve Gi-hun'u bu amaç için seçmiş olabilir.

Dizinin ikinci sezonu için birçok farklı teori var. Gi-hun'un oyunu sona erdirme amacının başarılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bazı hayranlar, Gi-hun'un kaderinin bambaşka bir yöne sapabileceğini düşünüyor.

Dizinin ikinci sezonu için birçok farklı teori var. Gi-hun'un oyunu sona erdirme amacının başarılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bazı hayranlar, Gi-hun'un kaderinin bambaşka bir yöne sapabileceğini düşünüyor.

Mevcut Front Man olan In-ho'nun da bir önceki oyun kazananı olduğu göz önüne alınırsa, Gi-hun'un da benzer bir yola sapması olasılık dışı değil. Gi-hun, oyunları sona erdirmek yerine sistemin bir parçası haline gelebilir mi?

Mevcut Front Man olan In-ho'nun da bir önceki oyun kazananı olduğu göz önüne alınırsa, Gi-hun'un da benzer bir yola sapması olasılık dışı değil. Gi-hun, oyunları sona erdirmek yerine sistemin bir parçası haline gelebilir mi?

Ne olursa olsun, "456" numarası, Squid Game evreninde sadece bir oyuncu sırası değil. Büyük bir kaderin, sonun ve belki de başlangıcın sembolü gibi görünüyor.

Ne olursa olsun, "456" numarası, Squid Game evreninde sadece bir oyuncu sırası değil. Büyük bir kaderin, sonun ve belki de başlangıcın sembolü gibi görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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