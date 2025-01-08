Osmanlı Döneminde Yeniçerilerin Çıkardığı En İlginç İsyan: "Bu Hoşafın Yağı Nerede?" İsyanı

Osmanlı tarihindeki bazı olaylar, bugün bile dilden dile dolaşır. “Bu hoşafın yağı nerede?” isyanı da bunlardan biridir. Basit bir mutfak düzenlemesi, büyük bir isyana dönüştü. Yeniçeriler, hoşaflarının üzerindeki yağı kaybettiklerini düşündüler. Sonrasında ise tarihe geçen bir protesto ortaya çıktı. Gelin detaylara beraber bakalım.

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