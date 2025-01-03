200 Maymunun New York’u Bir Haftalığına Ele Geçirdiği İnanılmaz Olay
200 Maymunun New York’u Bir Haftalığına Ele Geçirdiği İnanılmaz Olay
1935 yazında New York, tarihin en sıra dışı kaçış hikayelerinden birine tanık oldu. Frank Buck’ın Jungle Camp’inden kaçan yüzlerce maymun, şehri tam anlamıyla kaosa sürükledi. Tren raylarını işgal ettiler, elektrik direklerine tırmandılar ve meyve tezgahlarını yağmaladılar. Halk panik içindeydi, gazeteler manşetlerini bu olayla süsledi. Peki, bu büyük maymun kaçışının arkasında ne vardı?
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Frank Buck, 1930'ların hayvan avcısı ve koleksiyoncusuydu. Dünyanın dört bir yanından egzotik hayvanları toplayıp Amerika’ya getiriyordu. Ancak 21 Ağustos 1935’te işler kontrolden çıktı.
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Long Island’daki Jungle Camp’te bulunan 175 rhesus maymunu, bir işçinin ahşap bir tahtayı yanlışlıkla hendek üzerine bırakması sonucu kaçmayı başardı.
Kaçan maymunlar hızla çevreye dağıldı ve şehirde görülmemiş bir kaos başladı. Tren raylarına yerleştiler, çalışanları korkuttular ve hatta tren seferlerini aksattılar. Maymunların başında ise "Capone" adında zeki ve lider ruhlu bir maymun vardı.
New York Daily News’in ertesi günkü manşeti “Maymunlar her yerde!” her şeyi özetliyordu. Kaçan maymunlar tren raylarını işgal ederek trenlerin hareketini durdurdu. Tren mürettebatı, maymunları raylardan uzaklaştırmak için muz fırlatmak zorunda kaldı.
Bazı maymunlar elektrik direklerine tırmanarak yarım saatlik elektrik kesintisine yol açtı. Hatta iki maymun bu tehlikeli macerada hayatını kaybetti.
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Durum öyle kontrolden çıktı ki itfaiye ekipleri, maymunları direklerden indirmek için 65 metrelik merdivenler kurmak zorunda kaldı.
Frank Buck, kaçan her maymunu yakalayan kişiye 10 dolar ödül vaat etti. Ödül haberi duyulunca kasaba halkı seferber oldu. Hatta bazı kişiler, kendi evcil maymunlarını teslim ederek ödülü almaya çalıştı.
Bazı yaratıcı avcılar ise ormanda maymunları tuzağa düşürmek için viski dolu kaseler bıraktı. Sarhoş maymunların daha kolay yakalanacağını düşündüler ve şaşırtıcı bir şekilde bu yöntem işe yaradı!
Olayın yankıları sürerken bazı gazeteler, bu kaosun aslında bir reklam kampanyası olabileceğini öne sürdü. Variety dergisi, olayın "bir halkla ilişkiler dehası" olduğunu iddia ederek Frank Buck’ı işaret etti.
Maymunların büyük çoğunluğu yakalandı ancak çete lideri Capone'un akıbeti hala bir sır. Kaçıştan üç hafta sonra bile hala özgür olduğu söyleniyordu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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