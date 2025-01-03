200 Maymunun New York’u Bir Haftalığına Ele Geçirdiği İnanılmaz Olay

1935 yazında New York, tarihin en sıra dışı kaçış hikayelerinden birine tanık oldu. Frank Buck’ın Jungle Camp’inden kaçan yüzlerce maymun, şehri tam anlamıyla kaosa sürükledi. Tren raylarını işgal ettiler, elektrik direklerine tırmandılar ve meyve tezgahlarını yağmaladılar. Halk panik içindeydi, gazeteler manşetlerini bu olayla süsledi. Peki, bu büyük maymun kaçışının arkasında ne vardı?

Kaynak