"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evinize yeni bir pati dostu getirmeye karar verdiğinizde, ebeveynlerden klasik cümleler duymak kaçınılmazdır. Ancak işler hiç de dedikleri gibi gitmez. İlk günlerde mesafeli duran o ebeveyn, bir süre sonra kedinin veya köpeğin hizmetkarı haline gelir. 'Aman üşümesin, aç kalmasın, rahat etsin' cümleleri havada uçuşmaya başlar. Gelin bu ebeveynlere beraber bakalım!