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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 11:03

Evinize yeni bir pati dostu getirmeye karar verdiğinizde, ebeveynlerden klasik cümleler duymak kaçınılmazdır. Ancak işler hiç de dedikleri gibi gitmez. İlk günlerde mesafeli duran o ebeveyn, bir süre sonra kedinin veya köpeğin hizmetkarı haline gelir. 'Aman üşümesin, aç kalmasın, rahat etsin' cümleleri havada uçuşmaya başlar. Gelin bu ebeveynlere beraber bakalım!

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10. "Ne zaman kedi sahiplenmek istesem şiddetle karşı çıkıyordu!"

10. "Ne zaman kedi sahiplenmek istesem şiddetle karşı çıkıyordu!"

9. Galerisinin kedi fotoğraflarıyla dolu olduğuna eminim!

9. Galerisinin kedi fotoğraflarıyla dolu olduğuna eminim!

8. "Yatağa kesinlikle çıkmayacak!"

8. "Yatağa kesinlikle çıkmayacak!"

7. "Tüy toz uçuşur uğraşamam!"

7. "Tüy toz uçuşur uğraşamam!"

6. "Doğum günü geliyor, ona pasta mı yapsak?" 😂 (En kralı yaşandı!)

6. "Doğum günü geliyor, ona pasta mı yapsak?" 😂 (En kralı yaşandı!)
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5. Bu anası bu da danası derler ama tam tersi olmuş sanki!

5. Bu anası bu da danası derler ama tam tersi olmuş sanki!

4. Şu minik sırta bakın!! 😂

4. Şu minik sırta bakın!! 😂

3. Köpekli versiyonu da gelsin o zaman!

3. Köpekli versiyonu da gelsin o zaman!

2. Geceleri onunla uyuduğundan hiç şüphem yok!

2. Geceleri onunla uyuduğundan hiç şüphem yok!

1. Sorsan kendi istememiştir!

1. Sorsan kendi istememiştir!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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