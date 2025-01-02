Kediler Neden Cin Görmüş Gibi Dakikalarca Bir Noktaya Bomboş Bakar?

Kediler, hayatımıza neşe ve bazen de gizem katan harika canlılar. Ancak bazen bir noktaya dakikalarca odaklanıp hiçbir tepki vermemeleri bizi hem şaşırtır hem de hafifçe ürpertir. Peki, gerçekten orada bir şey var mı? Yoksa bu sadece kedilerin tuhaf bir alışkanlığı mı? Bilimin bu davranışa getirdiği açıklamalar oldukça ilginç!