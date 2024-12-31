Kedilerin Sahiplerini Yalamasının Ardındaki Kalbinizi Eritecek Sebep

Kedilerin zımpara kağıdını andıran dilleriyle bizi yalaması bazen sevimli, bazen de biraz tuhaf gelebilir. Ancak bu davranış aslında birçok farklı anlama gelebilir. Kediler, kendilerini ifade etmek için dillerini kullanır. Sevgi, ilgi ya da basit bir merak olabilir. Şimdi bu davranışın ardındaki ilginç nedenlere bakalım!