Kediler Neden Sinek ve Fare Gibi Yakaladıkları Hayvanları Büyük Bir Gururla Bize Getirir?

Kediniz size bir oyuncak fare ya da ölü bir sinek getirdiğinde şaşırıyor musunuz? Bu durum aslında düşündüğünüzden daha anlamlı. Kediler, bu davranışlarıyla içgüdülerini sergiliyorlar. Aynı zamanda sizi ailelerinin bir parçası olarak görüyorlar. Peki, bu davranışın arkasındaki gerçek sebepler neler?