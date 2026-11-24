Spotify Çöktü mü? 24 Kasım Salı Spotify Neden Açılmıyor, Sorun Düzeldi mi?
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Spotify'da 24 Kasım Salı günü öğleden sonra erişim sorunu yaşandı. Kesinti takip sitesi Downdetector'da kullanıcı bildirimleri Türkiye saatiyle 14.30 civarında ani bir yükseliş gösterdi. Şikâyetler ağırlıklı olarak hesaba giriş yapamama ve uygulamanın açılmamasıyla ilgiliydi. Spotify'ın destek hesabı SpotifyCares sorunun farkında olduklarını açıkladı.
Peki Spotify çöktü mü, şimdi açılıyor mu?
Spotify Çöktü mü?
Sorun düzeldi mi?
Spotify açılmıyorsa ne yapmalı?
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