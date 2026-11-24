Spotify'ın kullanıcı destek hesabı SpotifyCares, sorunun farkında olduklarını ve çözüm üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kısa süre sonra yaptığı paylaşımda ise durumun çok daha iyi göründüğünü belirterek kullanıcılara sabırları için teşekkür etti.

Yani kesinti uzun sürmedi ve kullanıcıların büyük bölümü için hizmet yeniden çalışır hale geldi. Spotify, sorunun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Sorun yaşamaya devam edenlerin destek kanalları üzerinden şirkete ulaşabileceği belirtildi.