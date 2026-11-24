Herkes Nejat İşler Sandı: Onur Ünlü Gala Girişinde Kendisini Bakın Nasıl Tanıttı!
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Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği Resmin Aklımda Kaldı Izdırap filminin galasına konuk olan Onur Ünlü, daha kapıda yaptığı şakayla gündeme geldi. Davetli listesini kontrol eden görevli adını sorunca Ünlü, hiç bozuntuya vermeden “Kenan İmirzalıoğlu” yanıtını verdi. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada yayılırken bu kez de bazı hesaplar görüntüdeki kişiyi Nejat İşler sandı.
Kaynak Gece Muhabiri
Erkan Kolçak Köstendil’in on yılı aşkın sürede tamamladığı film gala yaptı.
Onur Ünlü, davetli listesinde adını arayan görevliye başka bir isim verdi.
Video yayılınca bu kez Onur Ünlü’yü Nejat İşler sandılar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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