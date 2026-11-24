Erkan Kolçak Köstendil’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği Resmin Aklımda Kaldı Izdırap, 21 Kasım’da özel bir galayla seyirci karşısına çıktı. Köstendil’in kendi imkanlarıyla parça parça çektiği film, Su, Suma, Anason ve Şeker adlı dört kısa filmin bir araya gelmesiyle oluştu.

Aynı sokakları paylaşan insanların çocukluktan yaşlılığa uzanan, birbirine değen hikayelerini anlatan yapımın kadrosunda Meral Çetinkaya, Uğur Polat, Nehir Erdoğan, Görkem Sevindik ve Öznur Serçeler gibi isimler yer alıyor. Gecenin konuklarından biri de yönetmen Onur Ünlü’ydü.