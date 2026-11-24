Akçayır, aronyayı üretmekteki tek amacının, kaybettiği yakınlarının hayrına meyveyi kanser hastalarına ücretsiz dağıtmak olduğunu söylüyor. Bugüne kadar kendisine ulaşan pek çok hastaya meyve gönderdiğini; Trabzon, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Erzincan'a kargo yolladığını anlatıyor. Yakın çevrede yaşayanlar ise bahçeye gelip meyveyi kendileri toplayabiliyor.

Üretimde gübre olarak yalnızca hayvan gübresi kullandığını, bitki koruma amacıyla da hiçbir kimyasal ilaca başvurmadığını belirten Akçayır, 'Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim' diyor.