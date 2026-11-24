Yetiştirdiği Meyveyi Tek Kuruş Almadan Kanser Hastalarına Gönderiyor
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Bilecik'te emekli bir edebiyat öğretmeni, köyde yetiştirdiği aronyaları kanser hastalarına ücretsiz gönderiyor. Gebze'den Osmaneli ilçesine bağlı Adliye Köyü'ne yerleşen Sıtkı Akçayır, hobi olarak başladığı aronya üretimini bir dayanışma hikayesine dönüştürdü. Akçayır, Trabzon'dan Antalya'ya pek çok ilden gelen taleplere karşılık hiçbir ücret almadan meyve yolladığını anlatıyor.
Emeklilikte şehirden köye
Tek amacı meyveyi hastalara ulaştırmak
Peki kanser iddiası ne kadar sağlam?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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