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Hobi Olarak Başladı, Yılda 150 Ton Üretime Ulaştı: Tanesi 1 Kiloyu Bulan Meyve Görenleri Şaşırtıyor

Hobi Olarak Başladı, Yılda 150 Ton Üretime Ulaştı: Tanesi 1 Kiloyu Bulan Meyve Görenleri Şaşırtıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:09
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 17 yıl önce hobi amaçlı meyve üretimine adım atan 51 yaşındaki İlhan Gürel, bugün devasa boyutlara ulaşan deveci armutlarıyla dikkat çekiyor. Ümmühan Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide yetiştirdiği armutların taneleri 1 kilograma yaklaşırken, bu sezon toplam rekoltenin 150-160 tona ulaşması bekleniyor.

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2009 Yılında Dikti, 500 Ağaca Ulaştı

2009 Yılında Dikti, 500 Ağaca Ulaştı

Meyvecilik serüveninin 2009 yılında diktiği fidanlarla açılmaya devam ettiğini söyleyen Gürel, toplam 20 dönümlük arazinin 10 dönümünü ceviz, kalan 10 dönümünü ise armut üretimine ayırdığını söyledi. 16-17 yıllık 500 ağaçla üretime devam ettiğini ifade eden Gürel, deveci armudunun yüksek emek istediğini vurgulayarak, 'İstediğimiz verime ulaştık ama bakım oldukça zor. Elmaya ne kadar bakıyorsunuz bunun iki katı özen göstermeniz gerekiyor' dedi.

İki Armut 1,5 Kilogram Geliyor

İki Armut 1,5 Kilogram Geliyor

Deveci armudunun bir kış meyvesi olduğuna dikkat çeken Gürel, meyvenin sert, sulu ve tatlı yapısıyla öne çıktığını belirterek boyutlarını şu sözlerle anlattı:

'Bu armutların 300-400 gramı ikinci sınıf, 500-600 gramı birinci sınıfı, 700 gramı ve üzeri ise 'duble' olarak geçiyor. Tek bir meyvenin ağırlığı 800-900 gramı, hatta 1 kilogramı bulabiliyor. Duble armutları satarken iki tanesi 1,5 kilogram geliyor, üç tanesi ise 2 kilogram aşıyor. İrilikle birlikte armudun lezzeti ve kalitesi de yükseliyor.'

Gürel, tat oranı çok yüksek olduğu için şeker hastalarının armudu dikkatli tüketmesini önerdi.

Kilosu 50 ile 100 TL Arasında Alıcı Buluyor

Kilosu 50 ile 100 TL Arasında Alıcı Buluyor

Hasat sezonunu verimli geçiren Gürel'in şu ana kadar topladığı 50 tonluk armut, kalitesine göre kilogramı 50 ila 100 TL arasından pazarlarda tezgaha çıkıyor. Sezon boyunca 150 ton üzerinde rekolte hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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