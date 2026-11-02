Hobi Olarak Başladı, Yılda 150 Ton Üretime Ulaştı: Tanesi 1 Kiloyu Bulan Meyve Görenleri Şaşırtıyor

Deveci armudunun bir kış meyvesi olduğuna dikkat çeken Gürel, meyvenin sert, sulu ve tatlı yapısıyla öne çıktığını belirterek boyutlarını şu sözlerle anlattı:

'Bu armutların 300-400 gramı ikinci sınıf, 500-600 gramı birinci sınıfı, 700 gramı ve üzeri ise 'duble' olarak geçiyor. Tek bir meyvenin ağırlığı 800-900 gramı, hatta 1 kilogramı bulabiliyor. Duble armutları satarken iki tanesi 1,5 kilogram geliyor, üç tanesi ise 2 kilogram aşıyor. İrilikle birlikte armudun lezzeti ve kalitesi de yükseliyor.'

Gürel, tat oranı çok yüksek olduğu için şeker hastalarının armudu dikkatli tüketmesini önerdi.