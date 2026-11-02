Hobi Olarak Başladı, Yılda 150 Ton Üretime Ulaştı: Tanesi 1 Kiloyu Bulan Meyve Görenleri Şaşırtıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 17 yıl önce hobi amaçlı meyve üretimine adım atan 51 yaşındaki İlhan Gürel, bugün devasa boyutlara ulaşan deveci armutlarıyla dikkat çekiyor. Ümmühan Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide yetiştirdiği armutların taneleri 1 kilograma yaklaşırken, bu sezon toplam rekoltenin 150-160 tona ulaşması bekleniyor.
2009 Yılında Dikti, 500 Ağaca Ulaştı
İki Armut 1,5 Kilogram Geliyor
Kilosu 50 ile 100 TL Arasında Alıcı Buluyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın