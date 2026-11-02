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Evli Erkeklerin Tuvalette Uzun Süre Kalmasının Asıl Nedeni İfşalandı

Evli Erkeklerin Tuvalette Uzun Süre Kalmasının Asıl Nedeni İfşalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 16:18
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Tuvalette uzun süre kalan erkekler evlerde sık sık şakalara konu oluyor. İngiltere'de yapılan anketler, bu alışkanlığın arkasında çoğu zaman biraz yalnız kalma ve kafa dinleme isteği olduğunu gösteriyor.

İşte detaylar...

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Erkeklerin üçte biri tuvalete "saklandığını" itiraf etti.

Erkeklerin üçte biri tuvalete "saklandığını" itiraf etti.

Banyo ürünleri şirketi Pebble Grey'in 2018'de İngiltere'de 1.000 erkekle yaptığı ankete göre erkekler, biraz huzur bulmak için yılda ortalama 7 saati tuvalette geçiriyor. Ev işlerinden kaçmak, eşlerinin söylenmesinden ya da çocukların gürültüsünden uzaklaşmak ve telefonda rahatça vakit geçirmek en sık gösterilen nedenler.

Kadınlarda ise ailesinden kaçmak için banyoya sığındığını söyleyenlerin oranı beşte birde kalıyor.

Banyo, pek çok erkek için bir sığınak.

Banyo, pek çok erkek için bir sığınak.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 45'i kendine zaman ayırmakta zorlandığını söylüyor. Yüzde 23'ü banyoyu 'güvenli alanı' olarak tanımlarken dörtte biri, tuvalete kaçamasa nasıl başa çıkacağını bilemeyeceğini belirtiyor. Yüzde 14'ü ise banyoda dergi, kitap, hatta yiyecek sakladığını itiraf ediyor.

Şirketin yöneticisi Helena Linsky, banyonun kısa süreliğine de olsa dış dünyadan uzaklaşılabilen bir sığınak olduğunu söyledi. Yine de erkeklerin yüzde 85'i tuvalette bile rahatsız edildiğini belirtiyor.

Erkekler haftada yaklaşık 1,5 saati tuvalette geçiriyor.

Erkekler haftada yaklaşık 1,5 saati tuvalette geçiriyor.

UK Bathrooms'un anketine göre erkekler haftada ortalama 1 saat 35 dakikayı klozette geçiriyor; kadınlarda bu süre 55 dakika. Gastroenterolog Dr. Kyle Staller, erkeklerin tuvalette daha uzun kaldığını, ancak bağırsak sorunları ve kronik kabızlık yaşama ihtimallerinin kadınlara göre çok daha düşük olduğunu söylüyor.

Psikoterapist Jonathan Alpert de bazı danışanlarının banyoyu ebeveynlik görevlerinden kaçış yeri olarak gördüğünü anlatıyor. Alpert, 'Uzun sürse bile orada ne yaptığınızı kimse sormuyor' dedi.

Uzun oturmanın bir bedeli de var.

Uzun oturmanın bir bedeli de var.

Tuvalette telefonla vakit geçirmek masum görünse de klozette beş dakikadan uzun oturmak hemoroide yol açabiliyor. Tuvalette uzun kalmanın nedeni bir sağlık sorunuysa doktora görünmek gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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