Evli Erkeklerin Tuvalette Uzun Süre Kalmasının Asıl Nedeni İfşalandı

Ankete katılan erkeklerin yüzde 45'i kendine zaman ayırmakta zorlandığını söylüyor. Yüzde 23'ü banyoyu 'güvenli alanı' olarak tanımlarken dörtte biri, tuvalete kaçamasa nasıl başa çıkacağını bilemeyeceğini belirtiyor. Yüzde 14'ü ise banyoda dergi, kitap, hatta yiyecek sakladığını itiraf ediyor.

Şirketin yöneticisi Helena Linsky, banyonun kısa süreliğine de olsa dış dünyadan uzaklaşılabilen bir sığınak olduğunu söyledi. Yine de erkeklerin yüzde 85'i tuvalette bile rahatsız edildiğini belirtiyor.