Tuvalette Kalmanız Gereken İdeal Süre Açıklandı

Uzmanlara göre ideal süre yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında.

ABD'de görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Melissa Hershman, tuvalette tek seferde üç dakikadan fazla kalınmamasını önerirken, diğer uzmanlar bu sürenin en fazla 5 ila 10 dakika olabileceğini ifade ediyor. Ancak genel görüş, dışkılamanın rahat bir şekilde gerçekleşmesi ve birkaç dakika içinde tamamlanması yönünde.

Uzmanlara göre kişi tuvalete oturduğunda zorlanmadan dışkısını yapabilmeli, bağırsaklarının tamamen boşaldığını hissedebilmeli ve ardından tuvaletten kalkmalıdır.

Uzun süre ıkınmak ciddi sorunlara yol açabilir

Tuvalette uzun süre oturmak ve dışkı çıkarmak için sürekli ıkınmak çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor.

Bunlar arasında:

Hemoroid oluşumu veya mevcut hemoroidlerin kötüleşmesi,

Anal fissür olarak bilinen makat çatlakları,

Pelvik taban kaslarında zayıflama,

Pelvik bölgede doku hasarı

yer alıyor.

Uzmanlar, yaklaşık 5 dakika içinde dışkılama gerçekleşmiyorsa daha fazla zorlamamak gerektiğini vurguluyor. Böyle bir durumda tuvaletten kalkıp bir süre beklemek ve doğal dışkılama hissi yeniden oluştuğunda tekrar denemek öneriliyor.