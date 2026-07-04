Tuvalette Kalmanız Gereken İdeal Süre Açıklandı
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Tuvalette uzun süre oturmanın zararsız olduğunu düşünüyorsanız, uzmanlar aynı fikirde değil. Gastroenteroloji uzmanlarına göre dışkılama süresi bağırsak sağlığının önemli göstergelerinden biri olabilir ve gereğinden fazla tuvalette kalmak bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki sağlıklı bir dışkılama ne kadar sürmeli? İşte uzmanların önerileri...
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Tuvalette geçirilen süre çoğu kişi için önemsenmeyen bir ayrıntı gibi görünse de, gastroenteroloji uzmanlarına göre bu alışkanlık bağırsak sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor.
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Gastroenteroloji uzmanları, sağlıklı bir bağırsak hareketi için tuvalette geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa olması gerektiğini belirtiyor.
Uzmanların dikkat çektiği bir diğer alışkanlık ise akıllı telefon kullanımı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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