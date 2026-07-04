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Tuvalette Kalmanız Gereken İdeal Süre Açıklandı

Tuvalette Kalmanız Gereken İdeal Süre Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 11:19
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Tuvalette uzun süre oturmanın zararsız olduğunu düşünüyorsanız, uzmanlar aynı fikirde değil. Gastroenteroloji uzmanlarına göre dışkılama süresi bağırsak sağlığının önemli göstergelerinden biri olabilir ve gereğinden fazla tuvalette kalmak bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Peki sağlıklı bir dışkılama ne kadar sürmeli? İşte uzmanların önerileri...

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Tuvalette geçirilen süre çoğu kişi için önemsenmeyen bir ayrıntı gibi görünse de, gastroenteroloji uzmanlarına göre bu alışkanlık bağırsak sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Tuvalette geçirilen süre çoğu kişi için önemsenmeyen bir ayrıntı gibi görünse de, gastroenteroloji uzmanlarına göre bu alışkanlık bağırsak sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Uzun süre tuvalette oturmak yalnızca hemoroid riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda altta yatan sindirim sistemi sorunlarının da habercisi olabiliyor. Peki sağlıklı bir dışkılama ne kadar sürmeli? İşte uzmanların önerileri...

Gastroenteroloji uzmanları, sağlıklı bir bağırsak hareketi için tuvalette geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa olması gerektiğini belirtiyor.

Gastroenteroloji uzmanları, sağlıklı bir bağırsak hareketi için tuvalette geçirilen sürenin mümkün olduğunca kısa olması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre ideal süre yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında.

ABD'de görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Melissa Hershman, tuvalette tek seferde üç dakikadan fazla kalınmamasını önerirken, diğer uzmanlar bu sürenin en fazla 5 ila 10 dakika olabileceğini ifade ediyor. Ancak genel görüş, dışkılamanın rahat bir şekilde gerçekleşmesi ve birkaç dakika içinde tamamlanması yönünde.

Uzmanlara göre kişi tuvalete oturduğunda zorlanmadan dışkısını yapabilmeli, bağırsaklarının tamamen boşaldığını hissedebilmeli ve ardından tuvaletten kalkmalıdır.

Uzun süre ıkınmak ciddi sorunlara yol açabilir

Tuvalette uzun süre oturmak ve dışkı çıkarmak için sürekli ıkınmak çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor.

Bunlar arasında:

  • Hemoroid oluşumu veya mevcut hemoroidlerin kötüleşmesi,

  • Anal fissür olarak bilinen makat çatlakları,

  • Pelvik taban kaslarında zayıflama,

  • Pelvik bölgede doku hasarı

yer alıyor.

Uzmanlar, yaklaşık 5 dakika içinde dışkılama gerçekleşmiyorsa daha fazla zorlamamak gerektiğini vurguluyor. Böyle bir durumda tuvaletten kalkıp bir süre beklemek ve doğal dışkılama hissi yeniden oluştuğunda tekrar denemek öneriliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer alışkanlık ise akıllı telefon kullanımı.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer alışkanlık ise akıllı telefon kullanımı.

Araştırmalar, telefonunu tuvalete götüren kişilerin klozette daha uzun süre kaldığını ve bu nedenle hemoroid gelişme risklerinin arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre sosyal medyada vakit geçirmek veya uzun süre ekran başında kalmak farkında olmadan tuvalette geçirilen süreyi uzatıyor.

Çömelme pozisyonu dışkılamayı kolaylaştırabilir

Bağırsakların daha rahat boşalması için oturma pozisyonu da önem taşıyor.

Ayakların hafifçe yükseltildiği ve çömelmeye benzer bir pozisyon oluşturan aparatlar, rektum üzerindeki baskıyı azaltarak dışkının daha kolay çıkmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlara göre çömelme pozisyonu yer çekiminin de etkisiyle bağırsakların daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Bağırsak sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Uzmanlar, düzenli bağırsak hareketlerini desteklemek için yaşam tarzı alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Öneriler arasında şunlar yer alıyor:

  • Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek,

  • Düzenli egzersiz yapmak,

  • Lif açısından zengin beslenmek,

  • Meyve, sebze, tam tahıllar, yulaf, chia tohumu ve baklagillere beslenmede daha fazla yer vermek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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