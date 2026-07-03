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"Roller Değişti": Ümraniye'deki Tacizci Kadın Üzerinden Önyargılı İnsanları İroniyle Eleştiren Kullanıcı

"Roller Değişti": Ümraniye'deki Tacizci Kadın Üzerinden Önyargılı İnsanları İroniyle Eleştiren Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 16:16
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Ümraniye'de iş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın, sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından binlerce yorum yapılırken, bazı kullanıcılar yaşananları toplumun benzer olaylara verdiği tepkiler üzerinden değerlendirdi. Özellikle bir kullanıcının 'Roller değişti' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Son günlerde Ümraniye'deki olayı duymuşsunuzdur.

Son günlerde Ümraniye'deki olayı duymuşsunuzdur.

İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan bir kadın., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimliğinin belirlenmesinin ardından dün gözaltına alınmıştı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Z.E.'nin bipolar bozukluk tanısı bulunduğu öğrenilmişti.

Sosyal medya bu olayla çalkalanırken bazı kullanıcılardan da toplum eleştirisi geldi.

@zeynepdiyebilirsin kullanıcı adına sahip bir kadın da "Roller değişti" diyerek durumu böyle eleştirdi:

Günümüzde bu durumun tam tersi yaşandığı için kullanıcıların bir kısmı bu ironiyi epey haklı buldu.

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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