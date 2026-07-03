"Roller Değişti": Ümraniye'deki Tacizci Kadın Üzerinden Önyargılı İnsanları İroniyle Eleştiren Kullanıcı
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Ümraniye'de iş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın, sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından binlerce yorum yapılırken, bazı kullanıcılar yaşananları toplumun benzer olaylara verdiği tepkiler üzerinden değerlendirdi. Özellikle bir kullanıcının 'Roller değişti' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede dikkat çekerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Son günlerde Ümraniye'deki olayı duymuşsunuzdur.
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@zeynepdiyebilirsin kullanıcı adına sahip bir kadın da "Roller değişti" diyerek durumu böyle eleştirdi:
Gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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