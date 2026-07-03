"Davetiye İki Kişiliktir": Çocuksuz Düğün Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

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Öncesinde 'çocuksuz düğün' tartışması sosyal medyada yeniden alevlendi. Bir çiftin bu konudaki farklı bakış açılarını paylaştığı video kısa sürede gündem olurken, kimileri düğün sahiplerinin tercihine saygı duyulması gerektiğini savundu, kimileri ise çocukların dışlanmasının doğru olmadığını düşündü. Bakalım sosyal medya kullanıcıları bu tartışma hakkında neler söylemiş...
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Bir çift, son dönemde sıkça tartışılan "çocuksuz düğün" konsepti üzerine ufak bir tartışma gerçekleştirdi.
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Gelin o yorumlara birlikte bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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