"Davetiye İki Kişiliktir": Çocuksuz Düğün Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kadın, düğün sahiplerinin en özel günlerinde çocuk sesi ya da koşturmacası istememesini son derece doğal karşıladığını dile getiriyor. Böyle bir tercihin kişisel algılanmaması gerektiğini vurgulayan kadın, kendisine çocuksuz bir düğün davetiyesi gelse çocuğunu eşine bırakıp düğüne memnuniyetle katılabileceğini ifade ediyor.

Erkek arkadaşı ise çocuğunun davet edilmediği bir organizasyona kendisinin de gitmek istemeyeceğini belirten erkek, bu yaklaşımı biraz saygısızca bulduğunu dile getiriyor. Ona göre düğün sahipleri, çocukları davet dışı bırakmak yerine onlar için palyaço, oyun alanı ya da çeşitli etkinlikler hazırlayabilir.

E haliyle sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.