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"Davetiye İki Kişiliktir": Çocuksuz Düğün Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Davetiye İki Kişiliktir": Çocuksuz Düğün Tartışması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:26

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Öncesinde 'çocuksuz düğün' tartışması sosyal medyada yeniden alevlendi. Bir çiftin bu konudaki farklı bakış açılarını paylaştığı video kısa sürede gündem olurken, kimileri düğün sahiplerinin tercihine saygı duyulması gerektiğini savundu, kimileri ise çocukların dışlanmasının doğru olmadığını düşündü. Bakalım sosyal medya kullanıcıları bu tartışma hakkında neler söylemiş...

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Bir çift, son dönemde sıkça tartışılan "çocuksuz düğün" konsepti üzerine ufak bir tartışma gerçekleştirdi.

Bir çift, son dönemde sıkça tartışılan "çocuksuz düğün" konsepti üzerine ufak bir tartışma gerçekleştirdi.

Kadın, düğün sahiplerinin en özel günlerinde çocuk sesi ya da koşturmacası istememesini son derece doğal karşıladığını dile getiriyor. Böyle bir tercihin kişisel algılanmaması gerektiğini vurgulayan kadın, kendisine çocuksuz bir düğün davetiyesi gelse çocuğunu eşine bırakıp düğüne memnuniyetle katılabileceğini ifade ediyor.

Erkek arkadaşı ise çocuğunun davet edilmediği bir organizasyona kendisinin de gitmek istemeyeceğini belirten erkek, bu yaklaşımı biraz saygısızca bulduğunu dile getiriyor. Ona göre düğün sahipleri, çocukları davet dışı bırakmak yerine onlar için palyaço, oyun alanı ya da çeşitli etkinlikler hazırlayabilir.

E haliyle sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.

Gelin o yorumlara birlikte bakalım...

Gelin o yorumlara birlikte bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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