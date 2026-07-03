Ankara'da Nereler Gezilir? Başkentte Tarihi İliklerinizde Hissedeceğiniz 15 Yer

Farklı inançların ve kültürlerin aynı meydanda nasıl hoşgörüyle birleştiğinin en güzel örneğidir. M.Ö. 20'li yıllarda inşa edilen ve Roma İmparatoru Augustus'un başarılarının yazılı olduğu efsanevi tapınak duvarı ile 15. yüzyıl mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi ve camisi sırt sırta durmaktadır. Bu alan, manevi huzur arayanlar ve antik tarih tutkunları için ortak bir çekim merkezidir.