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Ankara'da Nereler Gezilir? Başkentte Tarihi İliklerinizde Hissedeceğiniz 15 Yer

Ankara'da Nereler Gezilir? Başkentte Tarihi İliklerinizde Hissedeceğiniz 15 Yer

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 13:13
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Ankara, yalnızca Türkiye'nin başkenti değil; binlerce yıllık geçmişi, köklü kültürü ve simge yapılarıyla keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir şehir. Antik kalıntılardan görkemli müzelere, tarihi sokaklardan etkileyici anıtlara uzanan bu rotalar, Ankara'nın geçmişini adım adım hissetmenizi sağlayacak. İşte başkentte mutlaka görmeniz gereken 15 tarihi ve kültürel durak...

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Anıtkabir

Anıtkabir

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, modern Türkiye'nin en büyük mimari sembolüdür. Ziyaretçileri karşılayan 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol, kuvveti ve barışı simgeleyen 24 aslan heykeliyle çevrilidir. Muazzam bir mühendislikle tasarlanan Tören Meydanı ve 40 tonluk yekpare mermerden oluşan mozolenin bulunduğu Şeref Holü, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatır. Alan içerisindeki Kurtuluş Savaşı Müzesi de milli mücadele yıllarını tüm gerçekliğiyle yansıtır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi

Anadolu Medeniyetler Müzesi

Ankara Kalesi eteklerinde, tarihi bir hanın içerisinde yer alan ve alanında dünyanın en prestijli müzelerinden olan bu kurum, 100 yılı aşkın süredir Anadolu tarihine ışık tutmaktadır. Paleolitik çağdan Roma dönemine kadar uzanan koleksiyonda; Hititlerin meşhur Tunç Tableti, İnandık Vazosu ve Friglere ait ikonik 'Oturan Kadın (Kibele)' heykeli gibi paha biçilmez eserler sergilenmektedir.

Anakara Kalesi ve Tarihi Samanpazarı

Anakara Kalesi ve Tarihi Samanpazarı

Kentin tarihsel evriminin kesintisiz izlendiği Ankara Kalesi, şehri 360 derece izleyebileceğiniz eşsiz bir panoramik manzaraya sahiptir. Surların içerisindeki dar sokaklarda geleneksel ahşap evler, antikacılar ve küçük atölyeler yer alır. Kalenin eteklerinde yer alan Samanpazarı bölgesi ise baharatçıları, el dokuması halı satan dükkanları ve otantik kafeleriyle nostaljik bir alışveriş ve gezi deneyimi sunar.

Rahmi M. Koç Müzesi (Çengelhan ve Safranhan)

Rahmi M. Koç Müzesi (Çengelhan ve Safranhan)

Ankara'nın ilk ve en kapsamlı sanayi müzesi olan bu kompleks, 1500'lü yıllardan kalma tarihi Çengelhan ve Safranhan binalarında hizmet vermektedir. Vehbi Koç'un ticari hayatına başladığı dükkanı da barındıran müzede; denizcilikten havacılığa, tıptan oyuncak koleksiyonlarına kadar binlerce endüstriyel ve nostaljik obje, tarihi bir kervansaray atmosferinde sergilenmektedir.

Ankara Roma Hamamı (Caracalla Hamamı)

Ankara Roma Hamamı (Caracalla Hamamı)

Ulus semtinde yer alan ve 3. yüzyılda Roma İmparatoru Caracalla tarafından Sağlık Tanrısı Asklepios adına yaptırılan bu devasa açık hava müzesi, antik mühendisliğin harika bir örneğidir. Özellikle hamamın altından geçen sıcak hava kanallarını (hypocaust sistemi) taşıyan yüzlerce tuğla sütun günümüze kadar sağlam kalabilmiştir. Alanda ayrıca Frig, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler de görülebilmektedir.

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Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Augustus Tapınağı

Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Augustus Tapınağı

Farklı inançların ve kültürlerin aynı meydanda nasıl hoşgörüyle birleştiğinin en güzel örneğidir. M.Ö. 20'li yıllarda inşa edilen ve Roma İmparatoru Augustus'un başarılarının yazılı olduğu efsanevi tapınak duvarı ile 15. yüzyıl mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi ve camisi sırt sırta durmaktadır. Bu alan, manevi huzur arayanlar ve antik tarih tutkunları için ortak bir çekim merkezidir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği Birinci Meclis binasıdır. Son derece mütevazı olan bu tarihi yapıda; Milli Mücadele döneminin zorluklarını anlatan şahsi eşyalar, telgraf cihazları, meclise çekilen ilk Türk bayrağı ve Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı masa gibi Türkiye tarihinin en kritik eşyaları sergilenmektedir.

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

Birinci Meclis'in yetersiz kalması üzerine inşa edilen ve Cumhuriyet devrimlerinin gerçekleştirildiği İkinci Meclis binasıdır. Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin en zarif örneklerinden biri olan bu yapı, görkemli genel kurul salonu ve dönemin siyasi yaşamını anlatan belgeleriyle, Türkiye'nin modernleşme ve çok partili hayata geçiş serüvenini gözler önüne serer.

Ankara Etnografya Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Namazgah Tepesi'nde yükselen bu görkemli müze, Atatürk'ün vefatının ardından Anıtkabir yapılana kadar 15 yıl boyunca naaşına ev sahipliği yapmasıyla kentin kalbinde çok özel bir yere sahiptir. Müzede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait muazzam ahşap oymacılığı eserleri, silahlar, çiniler ve Türk-İslam coğrafyasının en nadide geleneksel kültür varlıkları sergilenmektedir.

Tarihi Hamamönü Mahallesi

Tarihi Hamamönü Mahallesi

Altındağ Belediyesi'nin restorasyon projeleriyle şehre kazandırdığı Hamamönü, 19. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Dar sokakları, cumbalı konakları ve sanat atölyeleriyle dikkat çeken bu mahallenin en önemli değeri, İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiiri kaleme aldığı ve günümüzde müze olarak ücretsiz gezilebilen tarihi evdir.

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Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Türkiye'nin en çalkantılı siyasi dönemlerine şahitlik etmiş eski bir cezaevinin müzeye dönüştürülmüş halidir. 'Hüzün turizmi'nin (dark tourism) çarpıcı bir örneği olan müzede; eski koğuşlar, tecrit hücreleri ve tanınmış gazeteci, yazar ve siyasetçilere ait kişisel eşyalar orijinalliği korunarak sergilenmekte, ziyaretçilere dönemin soğuk atmosferini derinden hissettirmektedir.

Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi

Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi

Kavaklıdere semtinin ve başkentin sosyal yaşamının atan kalbidir. Viyana'dan ve Pekin'den hediye edilen beyaz ve siyah kuğularıyla ünlü bu kompakt park, devasa çınar ağaçlarının altında Ankaralıların en sevdiği buluşma noktasıdır. Park ziyareti, lüks butikleri ve hareketli kafeleriyle Ankara'nın en ikonik caddesi olan Tunalı Hilmi'de yapılacak bir yürüyüşle tamamlanmalıdır.

CerModern Sanat Merkezi

CerModern Sanat Merkezi

Eski bir tren bakım ve onarım atölyesinin (cer atölyesi), yüksek tavanları ve çelik konstrüksiyonları korunarak modern bir sanat merkezine dönüştürülmüş halidir. Ankara'nın kültür sanat ihtiyacını büyük oranda karşılayan mekanda; yıl boyunca vizyoner sergiler, açık hava yazlık sinema gösterimleri, dijital sanat enstalasyonları ve geniş avlusunda konserler düzenlenmektedir.

Atakule Seyir Terası

Atakule Seyir Terası

Ankara'nın modern yüzünün en belirgin simgelerinden biridir. 125 metre uzunluğundaki kule, Çankaya'nın yüksek rakımında yer aldığı için ziyaretçilere şehri kuşbakışı ve panoramik bir açıyla izleme fırsatı sunar. Alt kısmında yer alan modern alışveriş merkezi, şık restoranları ve kafeleriyle günün her saati keyifli vakit geçirilebilecek bir cazibe merkezidir.

Eymir Gölü ve Mogan Gölü

Eymir Gölü ve Mogan Gölü

Bozkırın ortasında yer alan Ankara'nın en önemli iki mavi-yeşil kaçış noktasıdır. ODTÜ arazisi içerisindeki Eymir Gölü, araç girişine kapalı olması sayesinde bisiklet tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için kusursuz bir ekosistem sunar. Hemen yakınındaki daha geniş bir alana yayılan Mogan Gölü ise sahil yürüyüş yolları, piknik alanları ve rekreasyon tesisleriyle keyifli bir hafta sonu rotasıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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