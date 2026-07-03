Ankara'da Nereler Gezilir? Başkentte Tarihi İliklerinizde Hissedeceğiniz 15 Yer
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Ankara, yalnızca Türkiye'nin başkenti değil; binlerce yıllık geçmişi, köklü kültürü ve simge yapılarıyla keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir şehir. Antik kalıntılardan görkemli müzelere, tarihi sokaklardan etkileyici anıtlara uzanan bu rotalar, Ankara'nın geçmişini adım adım hissetmenizi sağlayacak. İşte başkentte mutlaka görmeniz gereken 15 tarihi ve kültürel durak...
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Anıtkabir
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Anadolu Medeniyetler Müzesi
Anakara Kalesi ve Tarihi Samanpazarı
Rahmi M. Koç Müzesi (Çengelhan ve Safranhan)
Ankara Roma Hamamı (Caracalla Hamamı)
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Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Augustus Tapınağı
Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası)
Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)
Ankara Etnografya Müzesi
Tarihi Hamamönü Mahallesi
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi
CerModern Sanat Merkezi
Atakule Seyir Terası
Eymir Gölü ve Mogan Gölü
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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