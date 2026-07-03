İlk Vukuatları Değilmiş! Empire State Binası'nda Evlilik Teklifiyle Gündem Olan Çiftin Sıra Dışı Hayatı
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Empire State Binası'nın zirvesine izinsiz çıkarak yaptıkları evlilik teklifiyle dünya gündemine oturan Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, aslında bu tür cesur gösterileriyle ilk kez dikkat çekmiyor. Yıllardır dünyanın en yüksek gökdelenlerine güvenlik ekipmanı olmadan tırmanan çift, milyonlarca takipçiye ulaşırken bir yandan da büyük tartışmaların odağında yer alıyor. Peki, sosyal medyanın en tanınmış 'rooftopping' çiftinin hikayesi nasıl başladı?
Kaynak: Reuters
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New York'un simgelerinden Empire State Binası'nın zirvesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, aslında bu tür tehlikeli tırmanışlarla ilk kez gündeme gelmiyor.
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33 yaşındaki Angela Nikolau ile 32 yaşındaki Ivan Kuznetsov, sosyal medyada kullandığı adıyla Ivan Beerkus, hem özel hayatlarında hem de içerik üretiminde birlikte hareket ediyor.
Ivan Kuznetsov ise uzun yıllardır şehir keşifleri ve yüksek yapı tırmanışlarıyla tanınan bir içerik üreticisi. Çift, birlikte Çin, Malezya, Hong Kong, Dubai ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede gökdelenlerin zirvelerine çıkarak ses getiren görüntüler paylaştı.
Ancak Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov yalnızca cesur görüntüleriyle değil, yaptıkları eylemlerin doğurduğu güvenlik riskleri nedeniyle de sık sık eleştiriliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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