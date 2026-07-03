İlk Vukuatları Değilmiş! Empire State Binası'nda Evlilik Teklifiyle Gündem Olan Çiftin Sıra Dışı Hayatı

Çift, 'rooftopping' olarak bilinen ve gökdelenlere ya da yüksek yapılara izinsiz şekilde tırmanmayı temel alan ekstrem şehir keşfi akımının en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Çektikleri nefes kesici fotoğraflar ve videolar sayesinde Angela'nın Instagram hesabı yaklaşık 1,8 milyon, Ivan'ın hesabı ise 500 binden fazla takipçiye ulaştı.

Angela Nikolau'nun bu alana yönelmesinin arkasında sıra dışı bir yaşam öyküsü bulunuyor. Moskova'da dünyaya gelen Nikolau, sirk sanatçısı bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Küçük yaşlarda jimnastikle ilgilendi, daha sonra sanat eğitimi aldı ve bir dönem resim öğretmenliği yaptı. Ancak zamanla kariyerini tamamen fotoğrafçılığa ve yüksek binalara yaptığı tırmanışları belgelemeye adadı. Bugün, dünyanın en tanınmış kadın rooftopperlarından biri olarak gösteriliyor.