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İlk Vukuatları Değilmiş! Empire State Binası'nda Evlilik Teklifiyle Gündem Olan Çiftin Sıra Dışı Hayatı

İlk Vukuatları Değilmiş! Empire State Binası'nda Evlilik Teklifiyle Gündem Olan Çiftin Sıra Dışı Hayatı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 13:57
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Empire State Binası'nın zirvesine izinsiz çıkarak yaptıkları evlilik teklifiyle dünya gündemine oturan Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, aslında bu tür cesur gösterileriyle ilk kez dikkat çekmiyor. Yıllardır dünyanın en yüksek gökdelenlerine güvenlik ekipmanı olmadan tırmanan çift, milyonlarca takipçiye ulaşırken bir yandan da büyük tartışmaların odağında yer alıyor. Peki, sosyal medyanın en tanınmış 'rooftopping' çiftinin hikayesi nasıl başladı?

Kaynak: Reuters

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New York'un simgelerinden Empire State Binası'nın zirvesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, aslında bu tür tehlikeli tırmanışlarla ilk kez gündeme gelmiyor.

New York'un simgelerinden Empire State Binası'nın zirvesine izinsiz çıkarak evlilik teklifi yapan Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, aslında bu tür tehlikeli tırmanışlarla ilk kez gündeme gelmiyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Rus çift, yaklaşık on yıldır dünyanın en yüksek gökdelenlerine güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmanmalarıyla tanınıyor.

33 yaşındaki Angela Nikolau ile 32 yaşındaki Ivan Kuznetsov, sosyal medyada kullandığı adıyla Ivan Beerkus, hem özel hayatlarında hem de içerik üretiminde birlikte hareket ediyor.

33 yaşındaki Angela Nikolau ile 32 yaşındaki Ivan Kuznetsov, sosyal medyada kullandığı adıyla Ivan Beerkus, hem özel hayatlarında hem de içerik üretiminde birlikte hareket ediyor.

Çift, 'rooftopping' olarak bilinen ve gökdelenlere ya da yüksek yapılara izinsiz şekilde tırmanmayı temel alan ekstrem şehir keşfi akımının en tanınan isimleri arasında yer alıyor. Çektikleri nefes kesici fotoğraflar ve videolar sayesinde Angela'nın Instagram hesabı yaklaşık 1,8 milyon, Ivan'ın hesabı ise 500 binden fazla takipçiye ulaştı.

Angela Nikolau'nun bu alana yönelmesinin arkasında sıra dışı bir yaşam öyküsü bulunuyor. Moskova'da dünyaya gelen Nikolau, sirk sanatçısı bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Küçük yaşlarda jimnastikle ilgilendi, daha sonra sanat eğitimi aldı ve bir dönem resim öğretmenliği yaptı. Ancak zamanla kariyerini tamamen fotoğrafçılığa ve yüksek binalara yaptığı tırmanışları belgelemeye adadı. Bugün, dünyanın en tanınmış kadın rooftopperlarından biri olarak gösteriliyor.

Ivan Kuznetsov ise uzun yıllardır şehir keşifleri ve yüksek yapı tırmanışlarıyla tanınan bir içerik üreticisi. Çift, birlikte Çin, Malezya, Hong Kong, Dubai ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede gökdelenlerin zirvelerine çıkarak ses getiren görüntüler paylaştı.

Ivan Kuznetsov ise uzun yıllardır şehir keşifleri ve yüksek yapı tırmanışlarıyla tanınan bir içerik üreticisi. Çift, birlikte Çin, Malezya, Hong Kong, Dubai ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede gökdelenlerin zirvelerine çıkarak ses getiren görüntüler paylaştı.

Özellikle dünyanın en yüksek ikinci binası olan Malezya'daki Merdeka 118'e yaptıkları izinsiz tırmanış, uluslararası basında geniş yer bulmuştu. O dönemde güvenlik görevlilerine yakalanmamak için binada 20 saatten fazla gizlendiklerini anlatmaları büyük tartışma yaratmıştı.

İkilinin sıra dışı ilişkisi ve tehlikeli tırmanışları, 2024 yılında yayımlanan Skywalkers: A Love Story adlı Netflix belgeseline de konu oldu. Sundance Film Festivali'nde gösterilen belgesel, çiftin hem ilişkisini hem de dünyanın en yüksek yapılarında gerçekleştirdikleri riskli maceraları anlatıyor.

Ancak Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov yalnızca cesur görüntüleriyle değil, yaptıkları eylemlerin doğurduğu güvenlik riskleri nedeniyle de sık sık eleştiriliyor.

Ancak Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov yalnızca cesur görüntüleriyle değil, yaptıkları eylemlerin doğurduğu güvenlik riskleri nedeniyle de sık sık eleştiriliyor.

Uzmanlar, bu tür izinsiz tırmanışların yalnızca tırmanan kişileri değil, olası kurtarma operasyonlarına katılan ekipleri ve çevrede bulunan insanları da tehlikeye attığını belirtiyor.

Son olarak Empire State Binası'nın 443 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan çift, burada üzerinde barış mesajı bulunan bir pankart açtıktan sonra öpüşerek evlilik teklifi görüntüleri verdi. Gösteri kısa süre içinde New York Polis Departmanı tarafından sonlandırıldı. Gözaltına alınan Nikolau ve Kuznetsov hakkında hırsızlık, izinsiz giriş, kamu güvenliğini tehlikeye atma, mala zarar verme ve suçta kullanılabilecek ekipman bulundurma dahil çok sayıda suçlama yöneltildi. Yaşananlar, yıllardır sınırları zorlayan çiftin şimdiye kadarki en ses getiren eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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