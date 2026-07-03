Musluk Suyunu Ucuza Filtrelemenin Yolu Bulundu
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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Malezya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, musluk suyunu düşük maliyetle arıtmanın mümkün olabileceğine işaret etti. Bilim insanları, Hindistan cevizi kabuğu ile pirinç kabuğundan elde edilen aktif karbonun sudaki kirleticilerin giderilmesinde etkili sonuçlar verdiğini belirledi. Yöntemin ilerleyen dönemde ekonomik ev tipi su arıtma sistemlerine uyarlanması hedefleniyor.
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Musluk suyunu daha düşük maliyetle arıtmanın yolu, tarımsal atıklardan geçebilir.
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Kirleticilerin büyük bölümünü uzaklaştırdı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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