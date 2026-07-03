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Yaşam
Musluk Suyunu Ucuza Filtrelemenin Yolu Bulundu

Musluk Suyunu Ucuza Filtrelemenin Yolu Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:06
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Malezya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, musluk suyunu düşük maliyetle arıtmanın mümkün olabileceğine işaret etti. Bilim insanları, Hindistan cevizi kabuğu ile pirinç kabuğundan elde edilen aktif karbonun sudaki kirleticilerin giderilmesinde etkili sonuçlar verdiğini belirledi. Yöntemin ilerleyen dönemde ekonomik ev tipi su arıtma sistemlerine uyarlanması hedefleniyor.

Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
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Musluk suyunu daha düşük maliyetle arıtmanın yolu, tarımsal atıklardan geçebilir.

Musluk suyunu daha düşük maliyetle arıtmanın yolu, tarımsal atıklardan geçebilir.

Malezya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Hindistan cevizi kabuğu ile pirinç kabuğundan elde edilen aktif karbonun su arıtımında etkili ve ekonomik bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

Tarımsal atıklar filtre malzemesine dönüştürüldü

Araştırma kapsamında bilim insanları, Hindistan cevizi kabuğu ve pirinç kabuğunu yüksek sıcaklıkta işleyerek aktif karbon elde etti. Daha sonra bu malzemeler farklı oranlarda bir araya getirilerek laboratuvar ortamında hazırlanan atık su örnekleri üzerinde test edildi.

Elde edilen bulgular, iki malzemenin birlikte kullanıldığı filtrelerin tek başına kullanılanlara kıyasla daha başarılı performans gösterdiğini ortaya koydu.

Kirleticilerin büyük bölümünü uzaklaştırdı

Kirleticilerin büyük bölümünü uzaklaştırdı

Deney sonuçlarına göre geliştirilen aktif karbon karışımı, sudaki fosforun yüzde 95'ini, nitratın yüzde 87'sini ve nitritin yüzde 79'unu gidermeyi başardı. Ayrıca filtreleme işlemi sonucunda E. coli bakterilerinin tamamen uzaklaştırıldığı belirlendi.

Araştırmacılar, kullanılan doğal hammaddelerin yaygın olarak bulunabilmesi sayesinde bu yöntemin pahalı su filtreleme sistemlerine daha ekonomik bir alternatif sunabileceğini değerlendiriyor.

Amaç düşük maliyetli su arıtma sistemleri geliştirmek

Bilim insanları, Hindistan cevizi ve pirinç kabuklarının dünyanın birçok bölgesinde büyük miktarlarda ortaya çıkan tarımsal atıklar arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Bu atıkların filtre üretiminde değerlendirilmesi, hem üretim maliyetlerini azaltabilir hem de çevresel atık miktarının düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte araştırmacılar, geliştirilen filtrenin şu ana kadar yalnızca laboratuvar koşullarında ve atık su örnekleri üzerinde test edildiğini özellikle vurguluyor. Yöntemin evlerde kullanılabilecek düşük maliyetli su arıtma sistemlerine dönüştürülebilmesi için daha kapsamlı testlere ve gerçek yaşam koşullarında yapılacak ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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