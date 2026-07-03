Musluk Suyunu Ucuza Filtrelemenin Yolu Bulundu

Deney sonuçlarına göre geliştirilen aktif karbon karışımı, sudaki fosforun yüzde 95'ini, nitratın yüzde 87'sini ve nitritin yüzde 79'unu gidermeyi başardı. Ayrıca filtreleme işlemi sonucunda E. coli bakterilerinin tamamen uzaklaştırıldığı belirlendi.

Araştırmacılar, kullanılan doğal hammaddelerin yaygın olarak bulunabilmesi sayesinde bu yöntemin pahalı su filtreleme sistemlerine daha ekonomik bir alternatif sunabileceğini değerlendiriyor.

Amaç düşük maliyetli su arıtma sistemleri geliştirmek

Bilim insanları, Hindistan cevizi ve pirinç kabuklarının dünyanın birçok bölgesinde büyük miktarlarda ortaya çıkan tarımsal atıklar arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Bu atıkların filtre üretiminde değerlendirilmesi, hem üretim maliyetlerini azaltabilir hem de çevresel atık miktarının düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte araştırmacılar, geliştirilen filtrenin şu ana kadar yalnızca laboratuvar koşullarında ve atık su örnekleri üzerinde test edildiğini özellikle vurguluyor. Yöntemin evlerde kullanılabilecek düşük maliyetli su arıtma sistemlerine dönüştürülebilmesi için daha kapsamlı testlere ve gerçek yaşam koşullarında yapılacak ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.