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Yaşam
Dünyanın En Büyük Mıknatısı: Tam Tamına 582 Ton!

Dünyanın En Büyük Mıknatısı: Tam Tamına 582 Ton!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 09:13
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Dünyanın en büyük süperiletken mıknatısını geliştiren Çin, nükleer füzyon çalışmalarında kritik bir eşiği geride bıraktı. Tam 582 ton ağırlığındaki dev sistem, tüm performans testlerini başarıyla tamamlayarak geleceğin temiz enerji teknolojileri için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/779257/...
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Çin, temiz ve sınırsız enerji hedefi doğrultusunda yürüttüğü nükleer füzyon çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Çin, temiz ve sınırsız enerji hedefi doğrultusunda yürüttüğü nükleer füzyon çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Ülkenin geliştirdiği dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı, tüm performans testlerini başarıyla tamamladı. Gelişmenin, geleceğin füzyon reaktörlerinde plazmanın uzun süre kararlı şekilde tutulmasını sağlayacak kritik teknolojilerden biri olduğu belirtiliyor.

Çin, nükleer füzyon alanındaki çalışmalarını hızlandırırken dünyanın en büyük süperiletken mıknatısını başarıyla test etti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü tarafından geliştirilen dev sistem, ülkenin Kapsamlı Füzyon Teknolojisi Araştırma Tesisi (CRAFT) projesinin en kritik bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Güneş'teki enerji üretim sürecini taklit ediyor

Nükleer füzyon, Güneş'in enerji üretme mekanizmasını Dünya'da kontrollü şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji, karbon salımı oluşturmadan yüksek miktarda enerji üretme potansiyeli nedeniyle uzun yıllardır birçok ülkenin üzerinde çalıştığı en önemli projeler arasında yer alıyor.

CRAFT kapsamında geliştirilen tokamak tipi reaktörün hedefi ise 100 milyon derecenin üzerindeki sıcaklıklarda plazmayı kontrollü biçimde hapsederek sürdürülebilir füzyon reaksiyonları oluşturmak.

Dev mıknatıs plazmayı kontrol altında tutacak

Dev mıknatıs plazmayı kontrol altında tutacak

Füzyon reaktörlerinde plazma, son derece güçlü manyetik alanlar sayesinde reaktör duvarlarına temas etmeden askıda tutuluyor. Böylece milyonlarca derece sıcaklığa ulaşan plazmanın reaktöre zarar vermesi önleniyor.

Bu amaçla geliştirilen sistemde iki temel süperiletken bileşen bulunuyor. Bunlardan ilki, plazmayı çevreleyerek manyetik kafes oluşturan toroidal alan mıknatısı, diğeri ise plazmada elektrik akımı oluşturarak füzyon sürecini başlatan merkezi solenoid.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre her iki sistem de kapsamlı performans testlerinden başarıyla geçti.

Dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı

Araştırmacılar, geliştirilen mıknatısın 21 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 582 ton ağırlığındaki sistem, bu özellikleriyle dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı unvanını taşıyor.

Çinli araştırmacılar ayrıca mıknatısın, Fransa'da inşası süren Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) için geliştirilen benzer sistemden yaklaşık 1,3 kat daha büyük hacme ve üç kat daha fazla enerji depolama kapasitesinesahip olduğunu ifade ediyor.

Beklenen kapasitenin üzerine çıktı

Mıknatıs normal şartlarda 46,5 kiloamper elektrik akımı taşıyacak şekilde tasarlandı. Ancak yapılan testlerde sistemin 60 kiloamper seviyesinde de sorunsuz çalıştığı açıklandı. Bu kapasite, Çin'in 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktöründeki sistemin yaklaşık altı katına ulaşıyor.

Projede görev alan araştırmacı Wu Yu, nihai reaktörde toplam 16 toroidal alan bobininin birlikte çalışacağını ve bu sistemin merkezde 6,5 tesla büyüklüğünde güçlü bir manyetik alan oluşturacağını söyledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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