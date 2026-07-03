Dünyanın En Büyük Mıknatısı: Tam Tamına 582 Ton!

Füzyon reaktörlerinde plazma, son derece güçlü manyetik alanlar sayesinde reaktör duvarlarına temas etmeden askıda tutuluyor. Böylece milyonlarca derece sıcaklığa ulaşan plazmanın reaktöre zarar vermesi önleniyor.

Bu amaçla geliştirilen sistemde iki temel süperiletken bileşen bulunuyor. Bunlardan ilki, plazmayı çevreleyerek manyetik kafes oluşturan toroidal alan mıknatısı, diğeri ise plazmada elektrik akımı oluşturarak füzyon sürecini başlatan merkezi solenoid.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre her iki sistem de kapsamlı performans testlerinden başarıyla geçti.

Dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı

Araştırmacılar, geliştirilen mıknatısın 21 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 582 ton ağırlığındaki sistem, bu özellikleriyle dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı unvanını taşıyor.

Çinli araştırmacılar ayrıca mıknatısın, Fransa'da inşası süren Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) için geliştirilen benzer sistemden yaklaşık 1,3 kat daha büyük hacme ve üç kat daha fazla enerji depolama kapasitesinesahip olduğunu ifade ediyor.

Beklenen kapasitenin üzerine çıktı

Mıknatıs normal şartlarda 46,5 kiloamper elektrik akımı taşıyacak şekilde tasarlandı. Ancak yapılan testlerde sistemin 60 kiloamper seviyesinde de sorunsuz çalıştığı açıklandı. Bu kapasite, Çin'in 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktöründeki sistemin yaklaşık altı katına ulaşıyor.

Projede görev alan araştırmacı Wu Yu, nihai reaktörde toplam 16 toroidal alan bobininin birlikte çalışacağını ve bu sistemin merkezde 6,5 tesla büyüklüğünde güçlü bir manyetik alan oluşturacağını söyledi.