Dünyanın En Büyük Mıknatısı: Tam Tamına 582 Ton!
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Kaynak: https://www.indyturk.com/node/779257/...
Dünyanın en büyük süperiletken mıknatısını geliştiren Çin, nükleer füzyon çalışmalarında kritik bir eşiği geride bıraktı. Tam 582 ton ağırlığındaki dev sistem, tüm performans testlerini başarıyla tamamlayarak geleceğin temiz enerji teknolojileri için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.
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Çin, temiz ve sınırsız enerji hedefi doğrultusunda yürüttüğü nükleer füzyon çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı.
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Dev mıknatıs plazmayı kontrol altında tutacak
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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