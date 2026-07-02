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Veterinerler Uyardı: Kedinizin Bu 3 Davranışı Ciddi Bir Sorunun Habercisi Olabilir

Veterinerler Uyardı: Kedinizin Bu 3 Davranışı Ciddi Bir Sorunun Habercisi Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:52
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Kediler rahatsızlıklarını ve streslerini gizleme konusunda oldukça başarılı hayvanlardır. Bu nedenle birçok kişi tarafından normal kabul edilen bazı davranışlar, aslında ciddi sağlık sorunlarının veya duygusal sıkıntıların ilk işareti olabilir. Veterinerler, erken fark edilen belirtilerin kedilerin yaşamını kurtarabilecek kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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Kediler çoğu zaman rahatsızlıklarını gizlemeyi tercih eder.

Kediler çoğu zaman rahatsızlıklarını gizlemeyi tercih eder.

Veterinerlere göre normal sanılan bazı davranışlar ise hem ciddi stresin hem de hayati sağlık sorunlarının ilk işareti olabilir.

Kediler, dünyanın en sevilen evcil hayvanlarından biri olsa da davranışlarını anlamak her zaman kolay değildir. Uzmanlar, doğaları gereği hem avcı hem de av konumunda bulunan kedilerin, zayıf göründüklerinde hayatta kalma şanslarının azalacağını içgüdüsel olarak bildikleri için ağrılarını, streslerini ve hastalık belirtilerini uzun süre gizleyebildiklerini belirtiyor.

Bu nedenle birçok kedi sahibi tarafından 'normal' olarak değerlendirilen bazı davranışlar, aslında acil veteriner müdahalesi gerektiren durumların habercisi olabilir. İşte veterinerlerin özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylediği üç önemli davranış:

1. Tuvalet Alışkanlıklarındaki Değişiklikler Göz Ardı Edilmemeli

Kediniz kum kabını kullanmayı bırakıp evin farklı noktalarına idrar yapmaya başladıysa bunun nedeni inatçılık ya da davranış bozukluğu olmayabilir. Uzmanlara göre bu durum yoğun stres, kaygı veya altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Özellikle başka bir kedinin varlığı, yaşam alanındaki değişiklikler ya da kendisini tehdit altında hissetmesi nedeniyle işaretleme davranışı görülebilir. Bazı durumlarda ise çözüm oldukça basit olabilir. Eve farklı noktalara ek kum kabı yerleştirmek veya mevcut kum kabının yerini değiştirmek kedinin kendini daha güvende hissetmesini sağlayabilir.

Veterinerler, tuvalet alışkanlıklarındaki değişikliklerin erken dönemde değerlendirilmesinin tedaviyi önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguluyor. Bu davranışın uzun süre ihmal edilmesi ise hem sorunun kronikleşmesine hem de kedinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor.

Öte yandan en acil durumlardan biri, kedinin idrar yapmaya çalışmasına rağmen hiç idrar çıkaramamasıdır. Özellikle erkek kedilerde görülen idrar yolu tıkanıklığı, saatler içinde hayati risk oluşturabilecek bir acil durum olarak kabul ediliyor. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden en yakın veteriner kliniğine başvurulması gerekiyor.

2. Mırlamak Her Zaman Mutluluk Anlamına Gelmez

Kedilerin mırlaması çoğu zaman huzur ve mutlulukla ilişkilendirilse de uzmanlar bunun her zaman doğru olmadığını söylüyor.

Araştırmalar, bazı kedilerin stres altındayken veya ağrı çekerken de mırladığını gösteriyor. Düşük frekanslı titreşimlerin ağrıyı hafifletmeye ve iyileşme sürecine katkı sağlayabileceği düşünüldüğü için mırlama, kediler açısından kendilerini sakinleştirme mekanizması olarak da kullanılabiliyor.

Bu nedenle yalnızca mırlama sesine odaklanmak yerine kedinin genel davranışlarını değerlendirmek büyük önem taşıyor. Mırlarken aynı zamanda saklanıyor, yemek yemeyi reddediyor, hızlı nefes alıyor, kambur duruyor veya normalden daha hareketsiz görünüyorsa, bu durum ağrı ya da hastalık belirtisi olabilir.

Uzmanlara göre kediler rahatsızlıklarını ustalıkla gizleyebildiği için davranışların bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

3. Sürekli Saklanması Normal Kabul Edilmemeli

Eve yabancı biri geldiğinde kedinin kısa süreliğine saklanması oldukça doğal bir davranıştır. Böyle durumlarda kediyi zorla dışarı çıkarmaya çalışmak yerine, yiyeceği, suyu ve kum kabının bulunduğu güvenli bir alanda kalmasına izin verilmesi öneriliyor.

Ancak normalde sosyal olan bir kedinin aniden günlerce dolaptan, yatağın altından ya da başka bir saklanma alanından çıkmak istememesi önemli bir uyarı işareti olabilir.

Veterinerler, kedilerin hasta veya ağrılı olduklarında kendilerini korumak amacıyla içgüdüsel olarak saklandıklarını belirtiyor. Saklanma davranışına iştahsızlık, kusma, halsizlik veya alışılmadık davranışlar da eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden veteriner muayenesi yaptırılması tavsiye ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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