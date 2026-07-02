Kardiyolog Açıkladı: Sofraların Vazgeçilmezi Bu Besin Kalp Damarlarını Koruyor

Londra'daki Harley Street'te faaliyet gösteren National Heart Clinic'in kurucusu Kardiyolog Dr. Francesco Lo Monaco, pancarın kalp-damar sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr. Lo Monaco'ya göre pancar, basit bir sebze gibi görünse de dolaşım sistemi üzerinde oldukça güçlü etkiler oluşturabiliyor.

Uzman isim, pancarın doğal nitratlar bakımından zengin olduğunu ve bu bileşiklerin vücutta nitrik okside dönüştüğünü belirtti. Nitrik oksidin ise damarların gevşemesine yardımcı olarak kan dolaşımını iyileştirdiğini, tansiyonun dengelenmesini desteklediğini ve damarların iç yüzeyini oluşturan endotel dokusunun daha sağlıklı çalışmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Damarların esnek kalmasına yardımcı oluyor

Dr. Lo Monaco, pancarın damarların elastikiyetini korumaya destek olabileceğini belirterek bunun kalp sağlığı açısından önemli bir avantaj sunduğunu söyledi. Uzman, bazı durumlarda ilaç tedavisinin tek başına sağlayamayacağı damar esnekliğinin beslenme alışkanlıklarıyla da desteklenebileceğini vurguladı.

Egzersiz performansına da katkı sağlayabilir

Pancarın dolaşımı artırıcı etkisinin yalnızca kalp için değil, kaslar için de fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Daha iyi kan dolaşımı sayesinde kalp dahil tüm kaslara daha fazla oksijen taşınabildiği, bunun da enerji seviyeleri ile fiziksel performansı olumlu yönde etkileyebileceği ifade ediliyor.

Dr. Lo Monaco ayrıca pancarın, kalbe giden kan akışının kısa süreli kesilmesinin ardından yeniden başlamasıyla oluşabilecek doku hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğine ilişkin araştırmalara da dikkat çekti.

Kronik hastalıklarda da destekleyici olabilir

Uzman kardiyoloğa göre pancar; yüksek tansiyon, diyabet, kronik inflamasyon ve yüksek homosistein seviyeleri gibi kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili sağlık sorunlarında etkilenen biyolojik mekanizmaların desteklenmesine katkı sağlayabiliyor.

Araştırmaların pancarın beyne giden kan akışını da olumlu etkileyebileceğini gösterdiğini belirten Dr. Lo Monaco, özellikle menopoz sonrasında damar yapısındaki değişimlerin hızlanması nedeniyle kadınlar açısından bu etkinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Çiğ de tüketilebilir, pişmiş de

Uzmanlara göre pancar; çiğ, fırınlanmış veya vakumlu ambalajlarda satılan hazır haliyle tüketildiğinde de besin değerinin önemli bir kısmını koruyor. Haftalık beslenme düzenine birkaç porsiyon pancar eklemek, kalp sağlığını destekleyen alışkanlıklardan biri olabilir.

Dr. Lo Monaco, pancarın reçeteli tedavilerin yerine geçmeyeceğinin altını çizerek, düzenli ve dengeli beslenmenin önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uzman, küçük ancak sürdürülebilir beslenme değişikliklerinin uzun vadede kalp ve damar sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlayabileceğini vurguladı.