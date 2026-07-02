Kardiyolog Açıkladı: Sofraların Vazgeçilmezi Bu Besin Kalp Damarlarını Koruyor
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Kalp sağlığını korumak için beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Bir kardiyoloğa göre mutfaklarda sıkça bulunan pancar, kan dolaşımını destekleyen ve damar sağlığını korumaya yardımcı olabilecek en değerli besinlerden biri. Uzman, düzenli pancar tüketiminin kalp-damar sistemi üzerinde dikkat çekici faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.
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Kalp sağlığını desteklemek için pahalı takviyelere veya karmaşık beslenme programlarına ihtiyaç olmayabilir.
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Kardiyologdan pancar tavsiyesi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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