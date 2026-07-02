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Bir Gazeteci Hindistan'da Sokak Yemeği Yiyen İş Arkadaşının Başına Gelenleri Anlattı: "Epilepsi Geçirdi"

Bir Gazeteci Hindistan'da Sokak Yemeği Yiyen İş Arkadaşının Başına Gelenleri Anlattı: "Epilepsi Geçirdi"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 10:31
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Hindistan seyahatinden yıllar sonra beyninde 38 parazit tespit edilen Lowri Denman'ın yaşadıkları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olayın gündem olmasının ardından gazeteci ve yazar Ali Murat Güven de 2003 yılında Hindistan'da tanık olduğu benzer bir vakayı anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven, uyarılara rağmen sokak yemekleri tüketen bir basın müşavirinin beyninde tenya tespit edildiğini ve epilepsi benzeri nöbetler geçirdiğini söyledi.

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Geçtiğimiz gün Lowri Denman isimli bir kadın, Hindistan gezisinden yıllar sonra korkunç şeyler yaşadı.

Geçtiğimiz gün Lowri Denman isimli bir kadın, Hindistan gezisinden yıllar sonra korkunç şeyler yaşadı.

Beyninden tam tamına 38 parazit olduğunu öğrenen kadın, şiddetli baş ağrıları, nöbetler ve psikoz gibi belirtilerle karşılaştı.

Bu haber sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Gazeteci ve yazar Ali Murat Güven, Hindistan'da yaşadığı buna benzer bir olayı anlattı.

Paylaşımı şöyleydi:

Paylaşımı şöyleydi:
twitter.com

2003 yılında gittiğim Hindistan'da, Yeni Delhi'deki Türk büyükelçiliğinin basın müşaviri biz gazetecileri bir odaya toplayıp şunları söylemişti:

'Hanımlar beyler, üç gün buradasınız ve sizi buradaki tehlikelerden korumam gerekiyor. Otelden çıkarken yanınıza kapalı bir şişe su...'

Dışarıdan hiçbir kağıt ya da sıvı gıda tüketilmemesi konusunda uyarılan Güven, uyarılara uymayan basın müşavirinin başına geleni anlattı.

Dışarıdan hiçbir kağıt ya da sıvı gıda tüketilmemesi konusunda uyarılan Güven, uyarılara uymayan basın müşavirinin başına geleni anlattı.
twitter.com

Dışarıda herhangi bir yerden asla su içmeyin, asla yemek yemeyin. Yakıcı sıcakta sokaklarda gezerken bazı buzlu içecekler, güzel kokulu yiyecekler uzaktan ilginizi çekecektir, açlıktan susuzluktan ölseniz de hiçbirine yanaşmayın.

"Epilepsi geçirdi..."

"Epilepsi geçirdi..."
twitter.com

Basın müşavirimiz sokak yemeklerine düşkün biriydi. Günü birinde epilepsiye benzer nöbetler geçirmeye başladı, onu hastaneye kaldırdık. Beyninin kurtlandığı, kafatasının içinin tenyalarla dolu olduğu anlaşıldı...

"Sakın ha sakın, Hindistan'da sokaklardan bir şeyler yiyip içerseniz işiniz biter."

"Sakın ha sakın, Hindistan'da sokaklardan bir şeyler yiyip içerseniz işiniz biter."
twitter.com

Bu olay sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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