Bir Gazeteci Hindistan'da Sokak Yemeği Yiyen İş Arkadaşının Başına Gelenleri Anlattı: "Epilepsi Geçirdi"
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Hindistan seyahatinden yıllar sonra beyninde 38 parazit tespit edilen Lowri Denman'ın yaşadıkları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olayın gündem olmasının ardından gazeteci ve yazar Ali Murat Güven de 2003 yılında Hindistan'da tanık olduğu benzer bir vakayı anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güven, uyarılara rağmen sokak yemekleri tüketen bir basın müşavirinin beyninde tenya tespit edildiğini ve epilepsi benzeri nöbetler geçirdiğini söyledi.
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Geçtiğimiz gün Lowri Denman isimli bir kadın, Hindistan gezisinden yıllar sonra korkunç şeyler yaşadı.
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Paylaşımı şöyleydi:
Dışarıdan hiçbir kağıt ya da sıvı gıda tüketilmemesi konusunda uyarılan Güven, uyarılara uymayan basın müşavirinin başına geleni anlattı.
"Epilepsi geçirdi..."
"Sakın ha sakın, Hindistan'da sokaklardan bir şeyler yiyip içerseniz işiniz biter."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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