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Yaşam
3 Bin Hanenin Enerjisine Denk 29 Kaçak Trafo Ortaya Çıkarıldı

3 Bin Hanenin Enerjisine Denk 29 Kaçak Trafo Ortaya Çıkarıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 18:45
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yapılan denetimlerde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen 29 kaçak trafo ortaya çıkarıldı. Toplam kapasitesi 4 bin 440 kVA olan trafoların yaklaşık 3 bin hanenin enerji ihtiyacına denk olduğu belirtildi. Dron ve yapay zeka destekli kontrollerle tespit edilen trafolar için yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen toplam 4 bin 440 kilovolt-amper (kVA) gücünde 29 kayıt dışı trafo tespit edildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen toplam 4 bin 440 kilovolt-amper (kVA) gücünde 29 kayıt dışı trafo tespit edildi.

Dicle Elektrik tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılan trafoların, yaklaşık 3 bin hanenin günlük enerji ihtiyacına eşdeğer kapasitede olduğu bildirildi.

Tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrollerini artıran Dicle Elektrik, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve dron teknolojisiyle saha denetimleri gerçekleştirdi. Viranşehir’e bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde yapılan kontroller sırasında çok sayıda kayıt dışı trafo belirlendi.

İncelemelerde kaçak kullanılan trafoların kapasitesinin 50 kVA ile 250 kVA arasında değiştiği tespit edildi.

İncelemelerde kaçak kullanılan trafoların kapasitesinin 50 kVA ile 250 kVA arasında değiştiği tespit edildi.

Söz konusu ekipmanların, pamuk tarlaları ve ikinci ürün ekimi yapılacak tarım alanlarının sulanmasında kullanıldığı belirlendi. Sulama faaliyetlerinin ise kaçak elektrikle çalışan derin kuyulardan sağlanan yeraltı suyuyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tespit edilen 29 kaçak trafoyla ilgili yasal süreç başlatılırken, trafolara el konulması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan denetimlerde kullanılan dronların, Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan anız yakma faaliyetlerini de görüntülediği belirtildi. Hasadı tamamlanan buğday tarlalarında anız ateşi yakan kişilere ait görüntüler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, anız yakmanın yangın riski oluşturmasının yanı sıra çevresel zararlar nedeniyle de yasak olduğunu hatırlatırken, tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacağı bildirildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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