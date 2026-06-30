3 Bin Hanenin Enerjisine Denk 29 Kaçak Trafo Ortaya Çıkarıldı
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yapılan denetimlerde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen 29 kaçak trafo ortaya çıkarıldı. Toplam kapasitesi 4 bin 440 kVA olan trafoların yaklaşık 3 bin hanenin enerji ihtiyacına denk olduğu belirtildi. Dron ve yapay zeka destekli kontrollerle tespit edilen trafolar için yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenen toplam 4 bin 440 kilovolt-amper (kVA) gücünde 29 kayıt dışı trafo tespit edildi.
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İncelemelerde kaçak kullanılan trafoların kapasitesinin 50 kVA ile 250 kVA arasında değiştiği tespit edildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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