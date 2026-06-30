Birçok Kişi Bu Hataları Yapıyor: Sıcak Havalarda Seyahat Ederken Yapmamanız Gerekenler

Sıcak havada en kritik risk: yanlış sıvı tüketimi

Uzmanlara göre en sık yapılan hataların başında yetersiz ve yanlış sıvı tüketimi geliyor. Gün boyunca su içmeyi ihmal etmek, özellikle alkol ve kafein tüketimini artırmak vücudun hızlı şekilde susuz kalmasına yol açabiliyor.

Ayrıca yalnızca su tüketiminin yeterli olmayabileceği, terleme yoluyla kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de geri alınması gerektiği vurgulanıyor.

Gün ortasında dışarıda kalmak büyük risk

Sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle ve öğleden sonraki saatlerde dışarıda uzun süre vakit geçirmek, uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Bu saatlerde müze, kapalı alan aktiviteleri ya da gölgede dinlenme öneriliyor.

Seyahat uzmanları, sıcak saatlerin “kültürel keşifler için iç mekânlara yönelme fırsatı” olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Tatil planını zorlamak en büyük hatalardan biri

Uzmanlar, birçok kişinin sınırlı tatil süresini maksimum verimle değerlendirme isteğinin aşırı yorgunluğa yol açtığını belirtiyor. Tüm turistik noktaları tek bir programa sığdırmaya çalışmak yerine, daha esnek ve dinlenmeye izin veren bir plan öneriliyor.

Uyku düzenini sıcaklığa göre ayarlamak gerekiyor

Sıcak havalarda günün en serin saatlerinin sabah erken ve akşam geç saatler olduğu belirtiliyor. Bu nedenle gezilerin bu zaman dilimlerine kaydırılması, öğle saatlerinde ise dinlenme molası verilmesi tavsiye ediliyor. Bazı uzmanlar, geleneksel “siesta” yaklaşımının sıcak iklimlerde daha verimli olduğunu ifade ediyor.

Kıyafet seçimi doğrudan etkili

Hafif, açık renkli ve pamuklu ya da keten gibi nefes alabilen kumaşların tercih edilmesi öneriliyor. Aşırı açık giyinmenin her zaman serinletici olmadığı, aksine doğru kumaş seçiminin vücut ısısını daha iyi dengelediği belirtiliyor.

Vücudun sinyallerini görmezden gelmeyin

Uzmanlar, tatilde “zorlanmaya devam etme” eğiliminin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Baş dönmesi, halsizlik ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor. Kronik hastalığı olan kişilerin ise ilaç rutinlerini aksatmaması gerektiği belirtiliyor.

Güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemeli

Yüksek SPF içeren güneş kremlerinin gün içinde düzenli olarak yeniden uygulanması gerekiyor. Bulutlu havalarda bile güneş yanığı riskinin devam ettiği hatırlatılıyor.

Güneş altında uzun süre kalmak riskli

Günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında kalmak, vücut ısısının tehlikeli seviyelere çıkmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, gölgede kalınmasını, gerekiyorsa serinletici yöntemlerin (ıslak havlu, fan vb.) kullanılmasını öneriyor.