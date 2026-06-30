Küçük Yaşta Aşırı Ekran Süresi, Çocukların Öğrenme ve Bellek Gelişimini Zayıflatabilir
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Yeni bir araştırma, erken çocukluk döneminde yoğun ekran kullanımının ilerleyen yıllarda öğrenme becerileri ve hafıza üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle bebeklik ve okul öncesi dönemin beyin gelişimi açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bulgular, ekran süresinin yalnızca anlık değil, uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.
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Yeni bir araştırma, küçük yaşlarda yoğun ekran maruziyetinin çocukların ileriki dönemlerde akademik başarılarını ve bilişsel gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.
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502 çocuğun bebeklikten orta çocukluk dönemine kadar takip edildiği araştırmada, özellikle 1 yaş civarında aşırı ekran maruziyetinin etkilerinin daha güçlü olduğu görüldü.
Uzmanlar, özellikle iki yaş altındaki çocuklar için “rutin ve bilinçli ekran kullanımından kaçınılması” gerektiğini vurgularken, ebeveynlerin de kendi ekran alışkanlıklarının çocuklar için bir model oluşturduğuna dikkat çekiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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