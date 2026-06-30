Küçük Yaşta Aşırı Ekran Süresi, Çocukların Öğrenme ve Bellek Gelişimini Zayıflatabilir

Michigan State University’nin verilerine göre uzun süre ekran karşısında kalmak; göz yorgunluğu, kuruluk, baş ağrısı ve uyku kalitesinde düşüş gibi fiziksel sorunların yanı sıra stres ve kaygıyı da artırabiliyor. Ancak etkiler, özellikle çocukluk döneminde çok daha belirgin ve kalıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Inserm ve Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Amerikan Pediatri Akademisi’nin de desteklediği çalışma, çocuklukta belirli gelişim dönemlerinde yüksek ekran süresinin daha düşük akademik performans ve zayıflamış çalışma belleğiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bulgular, “World of Pediatrics” dergisinde yayımlandı.