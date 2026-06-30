article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Küçük Yaşta Aşırı Ekran Süresi, Çocukların Öğrenme ve Bellek Gelişimini Zayıflatabilir

Küçük Yaşta Aşırı Ekran Süresi, Çocukların Öğrenme ve Bellek Gelişimini Zayıflatabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 14:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni bir araştırma, erken çocukluk döneminde yoğun ekran kullanımının ilerleyen yıllarda öğrenme becerileri ve hafıza üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle bebeklik ve okul öncesi dönemin beyin gelişimi açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bulgular, ekran süresinin yalnızca anlık değil, uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni bir araştırma, küçük yaşlarda yoğun ekran maruziyetinin çocukların ileriki dönemlerde akademik başarılarını ve bilişsel gelişimlerini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Michigan State University’nin verilerine göre uzun süre ekran karşısında kalmak; göz yorgunluğu, kuruluk, baş ağrısı ve uyku kalitesinde düşüş gibi fiziksel sorunların yanı sıra stres ve kaygıyı da artırabiliyor. Ancak etkiler, özellikle çocukluk döneminde çok daha belirgin ve kalıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Inserm ve Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Amerikan Pediatri Akademisi’nin de desteklediği çalışma, çocuklukta belirli gelişim dönemlerinde yüksek ekran süresinin daha düşük akademik performans ve zayıflamış çalışma belleğiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bulgular, “World of Pediatrics” dergisinde yayımlandı.

502 çocuğun bebeklikten orta çocukluk dönemine kadar takip edildiği araştırmada, özellikle 1 yaş civarında aşırı ekran maruziyetinin etkilerinin daha güçlü olduğu görüldü.

502 çocuğun bebeklikten orta çocukluk dönemine kadar takip edildiği araştırmada, özellikle 1 yaş civarında aşırı ekran maruziyetinin etkilerinin daha güçlü olduğu görüldü.

Araştırmacılar bu dönemi, beyin gelişiminin en hassas olduğu “kritik pencere” olarak tanımlıyor.

İlginç bir bulgu ise 2–3 yaş aralığında ekran süresi ile performans arasında belirgin bir ilişki görülmemesi oldu. Ancak etkilerin 6 yaş civarında, yani çocukların formal eğitime başladığı dönemde yeniden ortaya çıktığı tespit edildi. Bu durum, ekran kullanımının yalnızca erken çocuklukta değil, ilerleyen yaşlarda da önemli bir faktör olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bir diğer çalışmada ise 1001 Critical Days Foundation ve iADDICT ekibinin değerlendirmeleri, 2 yaş altındaki çocuklarda düzenli ekran kullanımının uzun vadeli sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilerle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Bu etkiler arasında uyku sorunları, aşırı uyarılma, göz sağlığı problemleri ve çocukluk çağı obezitesi riskinin artması da yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle iki yaş altındaki çocuklar için “rutin ve bilinçli ekran kullanımından kaçınılması” gerektiğini vurgularken, ebeveynlerin de kendi ekran alışkanlıklarının çocuklar için bir model oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özellikle iki yaş altındaki çocuklar için “rutin ve bilinçli ekran kullanımından kaçınılması” gerektiğini vurgularken, ebeveynlerin de kendi ekran alışkanlıklarının çocuklar için bir model oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Leeds Üniversitesi’nden medya ve iletişim uzmanı Rafe Clayton, ebeveynlerin farkında olmadan çocuklarda sağlıksız dijital alışkanlıklar geliştirdiğini belirterek, bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza ise tek bir yaklaşımın her aile için geçerli olmayacağını belirterek, özellikle video görüşmeleri veya ortak eğitim içerikleri gibi sınırlı kullanımın bazı durumlarda normal karşılanabileceğini hatırlatıyor.

Genel tabloya bakıldığında uzmanlar, ekran süresinin tamamen yasaklanmasından ziyade kontrollü, yaşa uygun ve bilinçli kullanımın önemine işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın