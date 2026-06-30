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Yüzyıllardır Toprağın Altındaydı: 1.100 Yıllık Altın Takı Koleksiyonu Bulundu

Yüzyıllardır Toprağın Altındaydı: 1.100 Yıllık Altın Takı Koleksiyonu Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 13:00
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Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Abbasi dönemine ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 1.100 yıllık olduğu değerlendirilen eserler, bölgenin geçmişteki ticaret ve hac yollarındaki önemini yeniden gündeme getirdi. Keşif, uzmanlara dönemin zanaatı ve yaşam tarzı hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Kaynak: https://archaeologymag.com/2026/05/ab...
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Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, çölün ortasında yaklaşık 1.100 yıl önceye ait olduğu değerlendirilen büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.

Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, çölün ortasında yaklaşık 1.100 yıl önceye ait olduğu değerlendirilen büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.

Abbasi dönemine ait olduğu belirlenen keşif, bölgenin geçmişte önemli ticaret ve hac güzergâhlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesindeki Diriyah arkeolojik sit alanında devam eden kazılarda bulunan koleksiyon, “Diriyah Hazinesi” adıyla kayıtlara geçti. Suudi Miras Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların altıncı sezonunda ortaya çıkarılan hazinenin içinde 100’den fazla altın eser, değerli taşlar ve bakır parçaları yer alıyor.

Uzmanların incelemelerine göre bulunan koleksiyonda gerdanlıklar, kolyeler, boncuklar ve disk formundaki süs eşyaları bulunuyor.

Uzmanların incelemelerine göre bulunan koleksiyonda gerdanlıklar, kolyeler, boncuklar ve disk formundaki süs eşyaları bulunuyor.

Eserlerin önemli bir bölümünde çiçek motifleri kullanılırken, bazı takıların altın çerçeveler içerisine yerleştirilmiş renkli taşlarla süslendiği belirlendi.

Arkeologlar, takıların üretiminde dönemin ileri tekniklerinden biri olan ince işlenmiş altın levha yönteminin kullanıldığını açıkladı. Altın yüzeylere işlenen detaylı desenlerin, yüzyıllar boyunca toprağın altında kalmasına rağmen büyük ölçüde korunmuş olması dikkat çekti.

Tarihi hac yolu üzerinde bulundu

Hazinenin ortaya çıkarıldığı Diriyah yerleşiminin, geçmişte Irak’ı Mekke’ye bağlayan önemli Basra hac yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi. Bölgede yapılan diğer kazılarda ise taş yapı kalıntıları, kerpiç duvarlar, ateş ocakları, sıvalı iç mekânlar, seramik parçaları, cam eşyalar ve metal araç gereçler keşfedildi.

Araştırmacılar, bu buluntuların bölgenin yalnızca geçici bir konaklama noktası olmadığını, insanların uzun süre yaşadığı yerleşik bir alan olduğunu gösterdiğini belirtti.

Uzmanlara göre altın ve değerli taşlardan oluşan bu koleksiyon, Abbasi döneminde bölgedeki ticaret ağlarının ve hac rotalarının ne kadar hareketli olduğunu ortaya koyuyor. Takıların kime ait olduğu ve hangi nedenle burada bırakıldığı ise henüz bilinmiyor.

Bulunan eserler, dönemin günlük yaşamı, zanaat anlayışı ve ekonomik ilişkileri hakkında yeni bilgiler sunması amacıyla koruma altına alındı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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