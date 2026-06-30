Yüzyıllardır Toprağın Altındaydı: 1.100 Yıllık Altın Takı Koleksiyonu Bulundu
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Kaynak: https://archaeologymag.com/2026/05/ab...
Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Abbasi dönemine ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 1.100 yıllık olduğu değerlendirilen eserler, bölgenin geçmişteki ticaret ve hac yollarındaki önemini yeniden gündeme getirdi. Keşif, uzmanlara dönemin zanaatı ve yaşam tarzı hakkında yeni bilgiler sunuyor.
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Suudi Arabistan’da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında, çölün ortasında yaklaşık 1.100 yıl önceye ait olduğu değerlendirilen büyük bir altın takı koleksiyonu ortaya çıkarıldı.
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Uzmanların incelemelerine göre bulunan koleksiyonda gerdanlıklar, kolyeler, boncuklar ve disk formundaki süs eşyaları bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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