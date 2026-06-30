Yüzyıllardır Toprağın Altındaydı: 1.100 Yıllık Altın Takı Koleksiyonu Bulundu

Abbasi dönemine ait olduğu belirlenen keşif, bölgenin geçmişte önemli ticaret ve hac güzergâhlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesindeki Diriyah arkeolojik sit alanında devam eden kazılarda bulunan koleksiyon, “Diriyah Hazinesi” adıyla kayıtlara geçti. Suudi Miras Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların altıncı sezonunda ortaya çıkarılan hazinenin içinde 100’den fazla altın eser, değerli taşlar ve bakır parçaları yer alıyor.