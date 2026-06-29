50 Bin Portakal Ağacı Olsa da Kimsenin Yiyemediği Şehir: Direkt Sanayiye Gidiyor!

Ancak bu görsel bolluğa rağmen kentteki portakallar sofralara ulaşmıyor. Bunun temel nedeni, ağaçlarda yetişen türün tatlı değil, acı portakal olması.

Şehir genelinde bulunan ağaçlar yıl boyunca milyonlarca meyve verse de Sevilla Belediyesi bu portakalları düzenli olarak topluyor. Toplanan ürünler ise atık olarak görülmüyor; aksine farklı endüstrilerde değerlendiriliyor. Böylece hem şehir temizliği sağlanıyor hem de ekonomik bir döngü oluşturuluyor.