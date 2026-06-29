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50 Bin Portakal Ağacı Olsa da Kimsenin Yiyemediği Şehir: Direkt Sanayiye Gidiyor!

50 Bin Portakal Ağacı Olsa da Kimsenin Yiyemediği Şehir: Direkt Sanayiye Gidiyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 23:37
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Sevilla’nın sokaklarını dolduran yaklaşık 50 bin portakal ağacı, şehre kartpostallık bir görüntü kazandırıyor. Ancak bu ağaçlarda yetişen meyveler sofralık değil, acı portakal türüne ait olduğu için doğrudan tüketilemiyor. Bu yüzden her yıl toplanan milyonlarca portakal, gıda ve enerji sanayisinde değerlendirilerek ekonomiye geri kazandırılıyor.

Kaynak: https://www.andalucia.com/gastronomy/...
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İspanya’nın Sevilla kentinde yaklaşık 50 bin portakal ağacı, şehrin sokaklarını adeta turuncu bir örtüyle kaplıyor.

İspanya’nın Sevilla kentinde yaklaşık 50 bin portakal ağacı, şehrin sokaklarını adeta turuncu bir örtüyle kaplıyor.

Ancak bu görsel bolluğa rağmen kentteki portakallar sofralara ulaşmıyor. Bunun temel nedeni, ağaçlarda yetişen türün tatlı değil, acı portakal olması.

Şehir genelinde bulunan ağaçlar yıl boyunca milyonlarca meyve verse de Sevilla Belediyesi bu portakalları düzenli olarak topluyor. Toplanan ürünler ise atık olarak görülmüyor; aksine farklı endüstrilerde değerlendiriliyor. Böylece hem şehir temizliği sağlanıyor hem de ekonomik bir döngü oluşturuluyor.

Acı portakalların önemli bir kısmı İngiltere’ye gönderiliyor ve burada geleneksel marmelat üretiminde kullanılıyor.

Acı portakalların önemli bir kısmı İngiltere’ye gönderiliyor ve burada geleneksel marmelat üretiminde kullanılıyor.

Bunun yanı sıra meyvelerden elde edilen özler, reçel ve çeşitli gıda ürünlerinde de değerlendiriliyor.

Portakal çiçeklerinden elde edilen “neroli” yağı ise parfüm ve kozmetik sektöründe yüksek değerli bir ham madde olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle Sevilla’daki portakal ağaçları yalnızca peyzaj unsuru değil, aynı zamanda sanayiye girdi sağlayan bir kaynak olarak görülüyor.

Son yıllarda belediye, toplanan portakalların bir bölümünü biyogaz üretiminde değerlendirmeye başladı. Bu süreçten elde edilen enerji, bazı belediye tesislerinin elektrik ihtiyacına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 50 bin ağaçla Sevilla, dünyanın en fazla sokak portakal ağacına sahip şehirlerinden biri konumunda. Her yıl oluşan bu yüksek meyve miktarı, doğrudan tüketim yerine farklı sektörlere aktarılıp ekonomik değere dönüştürülüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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