50 Bin Portakal Ağacı Olsa da Kimsenin Yiyemediği Şehir: Direkt Sanayiye Gidiyor!
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Kaynak: https://www.andalucia.com/gastronomy/...
Sevilla’nın sokaklarını dolduran yaklaşık 50 bin portakal ağacı, şehre kartpostallık bir görüntü kazandırıyor. Ancak bu ağaçlarda yetişen meyveler sofralık değil, acı portakal türüne ait olduğu için doğrudan tüketilemiyor. Bu yüzden her yıl toplanan milyonlarca portakal, gıda ve enerji sanayisinde değerlendirilerek ekonomiye geri kazandırılıyor.
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İspanya’nın Sevilla kentinde yaklaşık 50 bin portakal ağacı, şehrin sokaklarını adeta turuncu bir örtüyle kaplıyor.
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Acı portakalların önemli bir kısmı İngiltere’ye gönderiliyor ve burada geleneksel marmelat üretiminde kullanılıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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